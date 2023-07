Voici le Air 3 : découvrez le dernier bijou de la gamme DJI

Voici le DJI Air 3

4K HDR à 60ips

46 minutes d'autonomie

Après le DJI Mavic Air, puis le Mavic Air 2 et sa variante 2S (sans le nom Mavic), voici aujourd'hui le Air 3. L(le Air 2S dispose d'un capteur principal 20 mégapixels de 1 pouce ouvrant à f/2.8).Vous pourrez ainsi compter pour les prises de vue sur. En choisissant deux capteurs 1/1,3 pouce, DJI indique que la qualité d'image sera plus consistante si vous mettez à profit les images des deux caméras au sein d'un même projet.Le DJI Air 3 permet de profiter(jusqu'à 100 images par seconde sans HDR) en 10-bit D-Log M et 10-bit HLG. pour les amateurs de réseaux sociaux, le drone offre également des vidéos au format vertical en 2,7K.Le nouveau modèle de DJI affiche 720 grammes sur la balance et, contre 31 minutes pour le Air 2S dans les mêmes conditions. Le Air 3 est également le premier de la gamme Air à disposer d'une rassuranteLe Air 3 embarque les modes FocusTrack (Spotlight 2.0, ActiveTrack 5.0 et Point of Interest 3.0), Hyperlapse, FocusTrack, MasterShots, une distance de transmission portée à 20 km contre 12 sur le Air 2S (à exploiter selon la législation), ainsi qu'une compatibilité avec les télécommandes DJI RC 2 et RC-N2.