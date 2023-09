Les prochaines couleurs de Google Maps font vraiment penser à Apple Plans

Un petit air de Plans !

Un déploiement prochain sur iOS

: le bleu de l'eau est beaucoup plus clair (perdant la petite touche de violet). La différence devrait être assez perceptible pour ceux qui habitent près de la mer /l'océan, de lacs ou de rivières.De même,et moins vers le bleu pour les zones naturelles / vertes, -comme les parcs, les forêts, les squares. Les routes sont maintenant grises au lieu de blanches donnant un contraste plus marqué et une meilleure visibilité. Les zones d'habitation restent dans les tons beige / jaune.Pour le reste,, exception faite des instructions utilisant un vert plus foncé pour les informations les plus importantes (là encore cela améliore la visibilité).En revanche, côté nuit, le thème sombre apparaît inchangé et continue d'être plus sombre qu'Apple Plans.Apparemment, les utilisateurs sous Android commencent d'ores et déjà à bénéficier de ce changement graphique, mais de manière inégale.Aussi il pourrait s'agit encore d'un test grandeur nature réservé à un panel de personnes et Google pourrait encore être dans la phase de test et