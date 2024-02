De la prison ferme pour avoir volé des infos sur l'Apple Car

Six ans de procédure !

L'Apple Car s'est perdue en route ?

Il est également condamné à version une somme deAyant quitté Apple pour la start-up chinoise XMotor, il était accusé d'avoir communiqué des données et du matériel relatif au Projet Titan. En 2015, il avait conçu et testé des cartes de circuits imprimés pour analyser les données des capteurs, et, de fait, a eu accès aux bases de données internes sécurisées et confidentielles d'Apple.Lors de l'instruction,, y compris un document de 25 pages avec des schémas d'ingénierie d'une carte de circuit imprimé pour un véhicule autonome.Repéré et arrêté par le FBI en juillet 2018, il avait conclu un accord avec le gouvernement américain. Mais, il risquait toujours jusqu'à 10 ans de prison (aux USA), et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars d'amende.. D'après, Kevin Lynch -le responsable du projet depuis 2021- aurait fixéMais il s'agirait davantage de proposer un véhicule électrique classique A priori aucun prototype réellement viable n'aurait été présenté au CEO d'Apple, qui ne mettrait pas assez de ressources sur les équipes. Dès lors, Kevin Lynch aurait alors revu ses attentes à la baisse pour sortir le véhicule plus rapidement, quitte à se montrer moins innovant que prévu.