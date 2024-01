Pourquoi Google Maps pourrait "fermer" pendant les JO de Paris

Une gestion olympique des transports

Trop de monde au même endroit

L'idée, c'est de proposer aux spectateurs non pas forcément le chemin le plus court, mais le plus confortable

Un jour normal dans les transports en commun franciliens, nous avons à peu près 9 millions de déplacements. En été, on est entre 6 et 6,5 millions. Pendant les JO, on aura près de 500 000 spectateurs aux pics, qui feront trois à quatre trajets par jour, soit environ 2 millions de voyages. On aura donc pendant les JO un peu moins de 9 millions de déplacements, comme une journée normale hors été.

Nous avons confiance dans le fait qu'ils joueront le jeu. S'ils ne le font pas, il faudra que l'Etat prenne les décisions nécessaires, [à défaut] on leur demandera de fermer leur application. C'est un enjeu de sécurité publique

Dans une interview, Laurent Probst -le directeur général d'Île-de-France Mobilités- vient d'ailleurs d'annoncer une nouvelle un peu surprenante et évoqueEn effet, le gestionnaire va lancer au printemps une-disponible en plusieurs langues- qui va proposer des itinéraires pour les JO. Cette dernière entend s'adapter en temps réel, en fonction de l'engorgement des transports en commun ou d'autres évènements ralentissants. Notons que la RATP se dote aussi d'une nouvelle application de traduction pour l'occasion !. Or, cet objectif risque d'être mis à mal par les suggestions de Google Maps qui vise le trajet le plus direct (et donc, souvent le plus encombré).Ainsi,, afin que les nombreux voyageurs passent par ce chemin et non un autre.