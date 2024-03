Des caméras sur le volant ? Une nouvelle obligation de sécurité pour cet été !

Des caméras sur tous les nouveaux volants

d’un système de détection directe de l’état de distraction et de fatigue du conducteur

GSR2

General Safety Regulation 2

Driver Monitoring System

celui-ci va être capable de détecter différents points du visage : la position de la tête, l’orientation, mais surtout au niveau des yeux le taux de fermeture des paupières ou le clignement des yeux

Précisions juridiques

À partir du, tous les nouveaux modèles automobiles homologués par les constructeurs au sein de l'Union européenne devront disposer, et ce, en application d'une réglementation européenne dite(pour).et qu'il roule à une. Entre 20 et 50km/h, ce délai passe à. Cette différence est fixée par rapport au seuil maximal de distraction retenu par les textes.Le système devra, même si le conducteur porte une casquette, des lunettes (de soleil ou pas) mais aussi -non sans rire- de faux cils. Il devra envoyer des-visuels et sonores- dont l’intensité et la fréquence pourra augmenter en fonction du degré d’inattention. En revanche, il reste assez, même si la plus efficace semble être la caméra à infrarouge.Il s’agit d’une(les) déjà présents dans certains véhicules depuis juillet 2022. D'après Ayla Vanden Driessche , responsable développement sur les systèmes d’aide à la conduite chez Forvia,Son entrée en vigueur pourrait précipiter la sortie de certains modèles en fin de vie comme les Renault Zoé et Twingo, la Suzuki Ignis ou encore la Porsche Macan thermique.Parmi les équipements à venir, on peut citer d’autres mesures, commeavant, pendant et après un accident (équivalente à la boite noire des avions),, le renforcement des, ou la. A cela s’ajouteront ultérieurement la(obligatoire sur tous les véhicules neufs à partir du 7 juillet 2026), mais également l’installation d’unPrécisons que tout véhicule dont la commercialisation a commencé avant le 7 juillet 2024 mais qui est toujours en vente à partir de cette date,La mesure est issue du programme européen, dont l’objectif est d’améliorer la sécurité des transports.