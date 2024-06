La GoPro Hero 12 Black à son prix le plus bas (-100€) ! Parfaite pour l'été !

GoPro Hero12 Black

HERO12 Black repousse les limites pour une capture immersive du moment présent . Notre nouvelle caméra phare est l’aboutissement de 21 ans d’expérience et de passion. Nous cherchons à vous aider à capturer et à partager le moment présent de manière immersive et onirique, et de vous donner l’impression de le revivre dans les moindres détails.

GoPro Hero12 Black à 399€ !

DJI en embuscade

GoPro a lancé en septembre dernier la nouvelle HERO12 Black reprenant ce qui a fait le succès de la marque, dont le capteur 1/1,9 pouce de la version précédente, et améliorant les possibilités offertes par la fameuse petite caméra. Au menu de cette génération,(155mn en 1080p30, avec la stabilisation vidéo HyperSmooth 6.0 activée), la prise en charge du HDR en 4 et 5,3K, un ralenti x8 jusqu'en 2,7K, l’encodage GP-Log avec tableaux de correspondance disponibles, ainsi queet les commandes vocales.En fait,, mais la firme met surtout en avant la compatibilité avec les écouteurs d'Apple. Selon Nicholas Woodman, PDG et fondateur de GoPro :La GoPro HERO12 Black embarque égalementla possibilité de synchroniser facilement plusieurs caméras grâce aux codes temporels, un nouveau mode de capture à la verticale, des effets de nuit comme Light Painting, Filés de feux de véhicules et Filés d’étoiles, une fixation 1/4 de pouce compatible avec les accessoires standard, et(un point sur lequel pouvait pêcher les modèles d'ancienne génération comme j'ai pu le constater cet été).La firme annonce également la disponibilité(36 % plus large pour la capture de vidéos en grand écran et 48 % plus haut pour la capture de vidéos verticales) et 2 fois plus résistant aux rayures que son prédécesseur, tout en étant doté d’un revêtement hydrophobe durable. Lancée à 449 euros, la GoPro Hero 12 Black est actuellement prospoée à 399 euros. Si vous n'avez pas absolument besoin du dernier modèle, la génération précédente est également proposée en promotion, y compris au format Mini.Si vous n'êtes pas emballé par les GoPro,Comme vous pourrez le constater au sein de notre test détaillé et de la vidéo ci-dessus, la petite dernière de DJI ne démérite pas et se démarque avec une bonne autonomie, des performances intéressantes, une ergonomie soignée et de nombreux accessoires. Sur ce marché comme sur les autres,