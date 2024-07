Les bêtas 3 d'iOS 18, watchOS 11, visionOS 2 et tvOS 18 sont disponibles !

En avant les bêtas !

Revoir nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

-même ceux ne disposant que d'un compte gratuit- peuvent donc se lancer dans l'aventure et installer à leurs risques et périls les versions bêtas des systèmes présentés à la WWDC 2024.Attention toutefois, comme chaque première génération, ces derniers ne sont pas des plus stables, et sont souvent très gourmands en énergie et grevés de bug.Comme à son habitude, Apple ne donne pas les détails des évolutions, il faudra donc patienter le temps que nous les installions afin d'en découvrir les nouveautés. Une chose est sûre,: la recopie de l'iPhone et le partage d'écran SharePlay. La firme a annonce leur report pour non conformité avec le DMA , au même titre qu'Apple Intelligence.. Mais Apple a déclaré à plusieurs reprises que certaines fonctionnalités ne commenceront à être testées que cet été.