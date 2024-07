Des voitures intelligentes pour traquer les nids de poule

Une flotte de véhicules connectés pour traquer les nids de poule

détecte automatiquement les anomalies et dégradations de la chaussée afin d’aider les collectivités territoriales à gérer leur infrastructure routière

est spécifiquement entraîné pour détecter automatiquement les dégradations sur la chaussée, les classifier et les noter en fonction de leur gravité et de leur étendue

un travail simplifié pour les gestionnaires

Le système d’acquisition de données breveté et développé par Cyclomedia est composé de puissants capteurs (caméras, laser LiDAR, système de positionnement par satellite, …). Leur synchronisation offre une précision dans le positionnement et un niveau de détails conséquent des éléments détectés.



La qualité de l’imagerie acquise sur le terrain est essentielle car elle constitue un référentiel cartographique à partir duquel les algorithmes fonctionnent pour la détection et l’extraction des informations et des données attributaires. L’ensemble de ces données est ainsi aisément exploitable au sein des systèmes d’information géographique et routier et permet des analyses approfondies explique Arnaud Le Régent, Directeur Commercial pour la France au sein de Cyclomedia.

Dans treize villes de l'intercommunalité Paris-Est - Marne et Bois,et ne passeront certainement pas inaperçues. En effet, ces derniers sont équipés de capteurs électroniques -dont des- et dequi vont filmer la route à 360 degrés (avec un bloc reconnaissable sur le toit et bien évidemment le nom de la firme en gros sur les portières).En pratique, les images capturées seront. Les obstacles détectés autour du véhicule vont permettre de créer un nuage de points, ce qui génèrera une réplique numérique de l'environnement parcouru, nids de poule compris, ce qui n'est pas sans évoquer le système deque l’on retrouve dans FaceID.Et il faudra au moins cela pour faire une cartographie exacte de la voirie. Selon le rapport 2021 de l’Observatoire national de la route,Sur son site , Cyclomedia indique que sa technologie -dénomméeAinsi, en, ce dernierAinsi, du côté des gestionnaires des réseaux routiers (ici les collectivités territoriales), c'est unegrâce aux vues panoramiques, à une représentation 3D (LiDAR) et à l’Intelligence Artificielle qui apportent une donnée descriptive fiable et complète de l’infrastructure routière.-afin de simplifier le travail au quotidien- et offre un accès immédiat au terrain et permet une compréhension, une connaissance la plus complète possible de l’ensemble de son patrimoine.