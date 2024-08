DJI : un drone 4K pas cher, idéal pour les débutants avec le Neo !

DJI Neo

Un drone DJI 4K d'entrée de gamme

AI subject tracking

Lorsque vous êtes à la recherche d'un drone d'entrée de gamme, vous trouvez un grand nombre de références plus ou moins exotiques, mettant en avant des caractéristiques alléchantes, dont la possibilité de filmer en 4K. Avec ce Neo, qui a été mis en ligne sur la boutique de Walmart par un employé un peu trop zélé, puis relayé par l'inévitable Jasper Ellens et confirmé par un dossier déposé auprès de la FCC,Si l'on excepte le Tello (qui était en sus produit par la firme Ryze et non par DJI),. Pour rappel, les versions Mini, dont le Mini 4K que nous avons récemment testé , s'en tiennent à 249 grammes afin de simplifier leur usage et d'éviter de passer des certifications grâce à leur appartenance à la catégorie C0.Le DJI Neo se distingue par, ainsi que par la présence d'un panneau de contrôle permettant de lancer certaines fonctionnalités directement depuis le drone (et donc sans télécommande), ou encore la possibilité de le faire décoller et atterrir sur la paume de la main.Le drone devrait offrir plusieurs possibilités afin de le contrôler (certainement depuis un smartphone via l'App DJI), des enregistrements 4K stabilisés, et le suivi du sujet grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Les différentes publications n'évoquent pas encore l'autonomie,(comme des hélices de rechange)ce qui laisse espérer un tarif nettement plus bas pour le drone seul.(199€ ?), le modèle le moins cher proposé actuellement au catalogue du constructeur, ou les 299 euros du Mini 4K dont vous pouvez retrouver notre test ci-dessus. Ce nouveau modèle permettra ainsi aux amateurs de drones au budget limité de s'adonner à cette pratique avec un appareil de qualité conçu par un constructeur de renom, sans devoir débourser une somme folle.