San Francisco va dépenser 212 millions de dollars à cause de trois disquettes

Oui je sais, ce ne sont pas des disquettes 5,25 pouces sur ce visuel !

Un contrôle automatisé très vintage

Muni Metro

Le Muni Metro de San Francisco (Photo : Wikipedia)

Un investissement conséquent pour un métro à jour

Un réseau limité à 56K est aussi concerné

En même temps on aime le vintage à SF (Photo prise par moi)

Des disquettes, encore présentes ailleurs dans le monde

Depuis 1998, le(c'est son nom) de San Francisco utilise un système de contrôle qui, pour fonctionner, repose sur des disquettes de 5,25 pouces.Ces disquettes, au nombre de trois, servent à charger un logiciel sous DOS qui contrôle l’automatisation des trains. Une fois dans le tunnel, les trains passent en mode automatique, mais une fois dans les rues de la ville, ils retournent en mode manuel. Bien que fonctionnel, ce système commence sérieusement à montrer ses limites : le risque de dégradation des disquettes, le manque de spécialistes en programmation vintage, et surtout une maintenance de plus en plus complexe poussent la ville à se tourner vers une technologie moderne.Le 15 octobre dernier, la SFMTA (San Francisco Municipal Transportation Agency) a donc signé un contrat de 212 millions de dollars avec Hitachi Rail pour concevoir un nouveau système de contrôle.Ce budget fait partie d’une enveloppe globale de 700 millions de dollars, destinée à la modernisation totale du réseau, incluant donc le remplacement des disquettes et des câbles de communication qui vont avec.En plus des disquettes, le Muni Metro dépend encore d’un réseau tout aussi vintage pour transmettre les données.La SFMTA envisage de remplacer ces câbles par un système de communication utilisant des signaux Wi-Fi et cellulaires pour suivre les trains en temps réel. Si le conseil de surveillance valide ce plan, le déploiement devrait être terminé d’ici 2028. Une étape cruciale avant la modernisation complète prévue pour 2034.San Francisco n’est pas la seule à dire adieu aux disquettes.toujours utilisé dans certains systèmes critiques par manque de solutions de rechange viables. Avec ce projet d’envergure, San Francisco prend acte des coûts colossaux et de la logistique complexe nécessaire pour mettre à jour des infrastructures critiques longtemps laissées en l’état.D'ailleurs, je suis certain que vous avez vous aussi des anecdotes,, d'appareils d'un autre temps toujours utilisés et fonctionnels pour certains tâches quotidiennes. Racontez-nous ça !