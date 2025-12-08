Deux trottinettes Ninebot Segway en promo pour Noël : profitez des meilleurs prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Ninebot Segway continue de muscler son offre urbaine avec deux modèles de trottinettes électriques qui couvrent de nombreux les usages. En bonus, chacun bénéficie actuellement d’une belle réduction pour les Noël. Voici un tour d’horizon des E2 Pro E et E3 E, deux trottinettes bien différentes mais également séduisantes.
La Ninebot E2 Pro E s’adresse avant tout aux citadins en quête de compacité et de sécurité. Grâce à son moteur arrière de 750W, elle assure une propulsion fluide et réactive, idéale pour les trajets du quotidien. Ses pneus tubeless de 10 pouces limitent les risques de crevaison, tout en offrant une bonne tenue de route.
Elle embarque un double système de freinage avec un tambour à l’avant et un frein électronique à l’arrière, pour une décélération progressive et maîtrisée. Le système TCS (antipatinage) renforce la stabilité sur les chaussées humides ou irrégulières, et les clignotants intégrés ajoutent un vrai plus en matière de visibilité. Elle est également compatible avec l'App Localiser d'Apple , pratique pour garder un œil sur son deux-roues à distance.
Si vous cherchez à dompter la jungle urbaine avec style sans sacrifier le confort, la Segway Ninebot E3 E a de sérieux arguments à faire valoir, à commencer par sa compatibilité native avec le réseau Apple Localiser qui ravira les possesseurs d'iPhone soucieux de toujours garder un œil sur leur monture. Sous son châssis robuste, on retrouve une mécanique soignée avec un moteur capable de grimper à 800W en crête pour avaler les pentes à 20%, le tout couplé à une double suspension avant/arrière et des pneus de 10 pouces
Avec une autonomie de base de 45 km (extensible à 70 km via une batterie externe) et un grand tableau de bord de 3 pouces ultra-lisible, c'est clairement une machine bien née qui allie sécurité, puissance et cette petite touche connectée utile au quotidien.
• La trottinette Ninebot Segway E2 Pro E à 299,99€ au lieu de 329,99€
• La trottinette Ninebot Segway E3 E à 349,99€ au lieu de 379,99€
• La trottinette Ninebot Segway E3 E à 349,99€ au lieu de 379,99€
Ninebot Segway E2 Pro E
La Ninebot E2 Pro E s’adresse avant tout aux citadins en quête de compacité et de sécurité. Grâce à son moteur arrière de 750W, elle assure une propulsion fluide et réactive, idéale pour les trajets du quotidien. Ses pneus tubeless de 10 pouces limitent les risques de crevaison, tout en offrant une bonne tenue de route.
Elle embarque un double système de freinage avec un tambour à l’avant et un frein électronique à l’arrière, pour une décélération progressive et maîtrisée. Le système TCS (antipatinage) renforce la stabilité sur les chaussées humides ou irrégulières, et les clignotants intégrés ajoutent un vrai plus en matière de visibilité. Elle est également compatible avec l'App Localiser d'Apple , pratique pour garder un œil sur son deux-roues à distance.
• La trottinette Ninebot Segway E2 Pro E à 299,99€ au lieu de 329,99€
Ninebot Segway E3 E
Si vous cherchez à dompter la jungle urbaine avec style sans sacrifier le confort, la Segway Ninebot E3 E a de sérieux arguments à faire valoir, à commencer par sa compatibilité native avec le réseau Apple Localiser qui ravira les possesseurs d'iPhone soucieux de toujours garder un œil sur leur monture. Sous son châssis robuste, on retrouve une mécanique soignée avec un moteur capable de grimper à 800W en crête pour avaler les pentes à 20%, le tout couplé à une double suspension avant/arrière et des pneus de 10 pouces
autocicatrisants.
Avec une autonomie de base de 45 km (extensible à 70 km via une batterie externe) et un grand tableau de bord de 3 pouces ultra-lisible, c'est clairement une machine bien née qui allie sécurité, puissance et cette petite touche connectée utile au quotidien.
• La trottinette Ninebot Segway E3 E à 349,99€ au lieu de 379,99€