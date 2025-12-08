Deux trottinettes Ninebot Segway en promo pour Noël : profitez des meilleurs prix !

Ninebot Segway E2 Pro E

Ninebot Segway E3 E

autocicatrisants

La Ninebot E2 Pro E s’adresse avant tout. Grâce à son moteur arrière de 750W, elle assure une propulsion fluide et réactive, idéale pour les trajets du quotidien. Ses pneus tubeless de 10 pouces limitent les risques de crevaison, tout en offrant une bonne tenue de route.Elle embarque un double système de freinage avec un tambour à l’avant et un frein électronique à l’arrière, pour une décélération progressive et maîtrisée. Le système TCS (antipatinage) renforce la stabilité sur les chaussées humides ou irrégulières, et les clignotants intégrés ajoutent un vrai plus en matière de visibilité.Si vous cherchez à dompter la jungle urbaine avec style sans sacrifier le confort, la Segway Ninebot E3 E a de sérieux arguments à faire valoir, à commencer parqui ravira les possesseurs d'iPhone soucieux de toujours garder un œil sur leur monture. Sous son châssis robuste, on retrouve une mécanique soignée avec, le tout couplé à une double suspension avant/arrière et des pneus de 10 poucesAvec(extensible à 70 km via une batterie externe) et un grand tableau de bord de 3 pouces ultra-lisible, c'est clairement une machine bien née qui allie sécurité, puissance et cette petite touche connectée utile au quotidien.