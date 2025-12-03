Les virements bancaires seront-ils vraiment bloqués du 25 au 28 décembre 2025 ?
Par Laurence - Publié le
Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui comptaient effectuer un virement juste après Noël : les virements interbancaires SEPA seront suspendus du 25 au 28 décembre 2025.
La Fédération bancaire française vient de rappeler qu'il s'agissait d'un arrêt programmé de fort longue date, lié à la fermeture du système européen de règlement des paiements. Par exemple, pour l’année 2025, il a été publié dès septembre 2024. Concrètement, il sera toujours possible d'effectuer un virement, mais le bénéficiaire ne recevra l’argent qu’à partir du 29 décembre 2025.
Tous les ans, les systèmes de règlement européens pilotés par la Banque centrale européenne (BCE) ferment : les week-ends, et certains jours fériés, dont le 25 décembre, le 26 décembre, le 1ᵉʳ janvier ou encore le lundi de Pâques. Cette règle ne change pas vraiment d'une année sur l'autre. En 2025, le calendrier fait que le 25 et le 26 tombent en semaine, ce qui créé une zone grise entre Noël et le week-end. Ainsi, du jeudi 25 au dimanche 28 décembre, aucun virement interbancaire classique ne pourra être traité.
Concrètement, les virements interbancaires standards, les virements SEPA (zone Euro) ainsi que les paiements programmés entre différentes banques seront bloqués. Qu’il s’agisse du salaire d’un employé, du règlement d’une facture, de votre loyer, votre pension alimentaire ou d’un virement pour Noël à un proche, tout sera mis en attente.
Mais tout ne va pas s'arrêter. Ainsi les virements instantanés (comme Wero) restent opérationnels 24/7, même pendant les fermetures des systèmes SEPA. Ce qui reste idéal pour les urgences, mais il faudra faire attention aux plafonds et éventuels frais. De même, les virements internes (entre deux comptes d’une même banque) passeront normalement. Par exemple le transfert entre votre compte courant et votre livret A au sein de la même banque ne sera pas impacté.
Mais ce blocage de quatre jours tombe en pleine période sensible : paiement des salaires de décembre, factures à régler avant la fin d’année, économies de trésorerie pour les entreprises, ou encore les fameuses étrennes. Aussi si un virement doit absolument arriver avant le 29 décembre, il faudra l’envoyer avant le 24 décembre en milieu de journée (pour certaines banques avant midi).
Pourquoi les virements sont-ils bloqués ?
La Fédération bancaire française vient de rappeler qu'il s'agissait d'un arrêt programmé de fort longue date, lié à la fermeture du système européen de règlement des paiements. Par exemple, pour l’année 2025, il a été publié dès septembre 2024. Concrètement, il sera toujours possible d'effectuer un virement, mais le bénéficiaire ne recevra l’argent qu’à partir du 29 décembre 2025.
Tous les ans, les systèmes de règlement européens pilotés par la Banque centrale européenne (BCE) ferment : les week-ends, et certains jours fériés, dont le 25 décembre, le 26 décembre, le 1ᵉʳ janvier ou encore le lundi de Pâques. Cette règle ne change pas vraiment d'une année sur l'autre. En 2025, le calendrier fait que le 25 et le 26 tombent en semaine, ce qui créé une zone grise entre Noël et le week-end. Ainsi, du jeudi 25 au dimanche 28 décembre, aucun virement interbancaire classique ne pourra être traité.
Qui est concerné ?
Concrètement, les virements interbancaires standards, les virements SEPA (zone Euro) ainsi que les paiements programmés entre différentes banques seront bloqués. Qu’il s’agisse du salaire d’un employé, du règlement d’une facture, de votre loyer, votre pension alimentaire ou d’un virement pour Noël à un proche, tout sera mis en attente.
Mais tout ne va pas s'arrêter. Ainsi les virements instantanés (comme Wero) restent opérationnels 24/7, même pendant les fermetures des systèmes SEPA. Ce qui reste idéal pour les urgences, mais il faudra faire attention aux plafonds et éventuels frais. De même, les virements internes (entre deux comptes d’une même banque) passeront normalement. Par exemple le transfert entre votre compte courant et votre livret A au sein de la même banque ne sera pas impacté.
Mais ce blocage de quatre jours tombe en pleine période sensible : paiement des salaires de décembre, factures à régler avant la fin d’année, économies de trésorerie pour les entreprises, ou encore les fameuses étrennes. Aussi si un virement doit absolument arriver avant le 29 décembre, il faudra l’envoyer avant le 24 décembre en milieu de journée (pour certaines banques avant midi).