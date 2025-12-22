Prise en main du Tenways EH20 : le casque vélo connecté qui remplace vos AirPods et vos clignotants
Tenways ne se contente plus de fabriquer des vélos électriques et propose avec le EH20 un casque connecté tout-en-un. Affiché à 159 €, il intègre audio, appels et clignotants pour simplifier la vie du cycliste urbain. On a testé cet accessoire sur nos trajets quotidiens pour voir s'il remplace efficacement nos AirPods et l'éclairage habituel du vélo.
Une approche tout-en-un pour le vélotaf
Le casque de vélo est souvent cet accessoire passif qu'on porte par obligation, mais Tenways change un peu la donne avec une approche plus technologique. Le EH20 Smart Helmet fusionne la protection avec un système de communication et de visibilité active. Le design reste très urbain et discret, et inspire confiance dès la sortie de la boîte. L'installation ne demande aucune compétence particulière : le casque se connecte en Bluetooth au smartphone comme n'importe quel périphérique audio. Une fois appairé, il se fait oublier et devient le prolongement naturel de votre téléphone, et surtout il supprime le besoin de jongler avec des écouteurs ou des câbles gênants avant de monter en selle.
L'audio ouvert : la sécurité avant la hi-fi
Pour la partie sonore, Tenways a fait le choix pragmatique de haut-parleurs situés au-dessus des oreilles plutôt que d'écouteurs intra-auriculaires. C'est un compromis excellent pour la ville (et très tendance), car il permet de profiter de sa musique ou de suivre un itinéraire GPS sans jamais être coupé de l'environnement sonore. On entend parfaitement les voitures arriver ou les autres cyclistes, ce qui est rassurant. Alors bien entendu, la qualité audio n'est pas celle d'un casque de studio et les basses sont légères, mais le rendu est très suffisant pour des podcasts la radio, ou un peu de musique. Le micro à réduction de bruit situé à l'avant est une vraie réussite, il permet de passer des appels clairs même en roulant, sans que le vent ne vienne parasiter la conversation, et rien que pour ça, c'est vraiment génial.
Signaler ses intentions sans lâcher le guidon
L'atout majeur de ce modèle réside dans sa gestion de l'éclairage via une petite télécommande sans fil fixée au guidon. Elle permet de piloter le volume, décrocher, mais surtout d'activer les clignotants intégrés au casque. Une bande LED blanche à l'avant et rouge à l'arrière assure d'être vu, et une simple pression du pouce indique votre direction aux autres usagers. C'est un confort indéniable de ne plus avoir à tendre le bras de manière précaire, en particulier la nuit ou lorsque le revêtement est glissant. Cette fonctionnalité transforme vraiment l'expérience de conduite et apporte une sérénité bienvenue dans le trafic dense.
Autonomie, charge
Sur le plan technique, la batterie de 950 mAh offre une bonne endurance, évitant la corvée de la recharge quotidienne. On salue la présence d'un port USB-C, standard désormais indispensable qui permet d'utiliser le même câble que pour son MacBook ou son iPad. Attention toutefois à l'étanchéité certifiée IPX4 : si le casque supporte sans broncher une averse légère, il faudra rester prudent sous les gros orages. À 160 €, le tarif peut sembler élevé, mais ça reste cohérent si on considère qu'il regroupe trois accessoires en un. C'est un produit sympathique et bien fini qui apporte une réelle plus-value ergonomique pour ceux qui roulent tous les jours.
Le bon complément : la veste Urban Circus x Continental
Pour parfaire cet équipement de sécurité, j'ai testé dans la foulée la veste Detectable Light, crée en collaboration entre Urban Circus et Continental. Vendue 70 €, cette veste légère en mesh va plus loin que le simple gilet jaune. Elle intègre des éléments fluorescents et réfléchissants spécifiquement conçus pour être repérés par les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et les caméras des voitures modernes. L'objectif est d'être détecté plus tôt par l'intelligence artificielle des véhicules pour prévenir les accidents. Très respirante et confortable, elle se porte aussi bien à vélo qu'en course à pied, et permet une visibilité maximale de jour comme de nuit sans entraver les mouvements. Voilà, avec tout ça je n'ai plus peur de monter sur mon vélo à des heures improbables !