Un casque Bluetooth à conduction osseuse étanche avec l'OpenSwin Pro de Shokz

Shokz OpenSwim Pro

Un modèle pour les amateurs de natation

Si l'OpenSwim est très sollicité par les nageurs, leur plus grande attente était de pouvoir profiter du Bluetooth hors de l’eau afin d’écouter leurs titres préférés partout. Nous sommes fiers de présenter l'OpenSwim Pro, le dernier né de notre gamme de casques à conduction osseuse, qui représente une avancée significative par rapport à l'OpenSwim, notre premier modèle dédié à la natation. Avec l'OpenSwim Pro, doté à la fois des technologies Bluetooth et MP3, nous avons poussé les limites de la polyvalence : c'est le casque ultime pour les sportifs qui cherchent à se surpasser tout en bénéficiant d'un confort inégalé, de la sécurité et de la fiabilité dans toutes les situations.

Si vous vous intéressez aux casques à conduction osseuse, vous avez certainement entendu parlé de Shokz. La firme, anciennement AfterShokz, propose de nombreux modèles, dont les OpenRun Mini et OpenRun Pro que Didier et moi-même avions pu tester et qui nous avaient enthousiasmés. Pour rappel,, transmettent les ondes sonores à l'oreille interne.Cela permet alors de. Cette technologie se révèle particulièrement intéressante pour les sportifs, mais également pour les personnes souffrant de certains problèmes auditifs et malformations, comme l'aplasie de l'oreille.Avec l'OpenSwim Pro, le constructeur entend proposer un modèle Bluetooth (contrairement à l'OpenSwim actuellement au catalogue) capable d'offrir tous les avantages de la conduction osseuse en utilisation traditionnelle,(résistant à une immersion à 2 mètres de profondeur pendant 2 heures)Le nouveau venu embarque la technologie PremiumPitch 2.0+,, deux microphones pour les appels, du Bluetooth 5.3 avec le pratique mode multipoint permettant d'appairer simultanément deux appareils, comme un smartphone et un ordinateur,(et donc se passer d'une connexion en Bluetooth à la piscine), la charge rapide et