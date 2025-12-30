Où trouver cet AirTag collector ?

Un AirTag en édition limitée

Des cartes cadeaux sur toute la gamme Apple

L'édition 2023 Année du tigre

L'édition 2024 - Année du Serpent

ET le reste du monde alors ?



Comme souvent, cette promotion est exclusive au marché japonais, où Apple adapte régulièrement ses campagnes aux traditions locales. Entre les cartes cadeaux et cet AirTag collector introuvable ailleurs, la firme cherche clairement à stimuler les ventes de début d’année tout en renforçant l’attachement à la marque. Il faudra donc y faire un tour (ce qui n'est pas donnée), envoyer quelqu'un acheter un iPhone à votre place (un peu cher aussi) ou essayer d'en trouver un sur eBay... Dans tous les cas, on se demande si Apple proposera un jour ce type de goodies exclusifs dans d’autres pays.

Pas d'animal totem de l'horoscope pour 2026 mais, un symbole traditionnel japonais associé à la chance, à la persévérance et à l’accomplissement des vœux.Apple précise que cette offre est limitée à, disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Une approche déjà bien connue au Japon, où les produits dérivés exclusifs rencontrent souvent un fort engouement.Comme lors des promotions Back to School dans d’autres pays,. Les montants varient selon les produits :• iPhone : jusqu’à 12 000 yens (environ 80 $)• Mac : jusqu’à 38 000 yens (environ 255 $)• iPad : jusqu’à 15 000 yens (environ 100 $)• Apple Watch : jusqu’à 8 000 yens (environ 54 $)• AirPods : jusqu’à 12 000 yens (environ 80 $), comme l’Apple TV 4K, le HomePod, le Magic Keyboard ou encore d’autres périphériques, avec des cartes cadeaux pouvant aller jusqu’à 8 000 yens.