Decathlon lance le Rockrider E-EXPL 100 LTD, un VTC électrique à 1 700 euros avec 100 km d'autonomie

On en dit quoi ?



1 700 euros pour un VTC électrique aussi bien équipé, avec un éclairage intégré, un porte-bagages et une belle autonomie, ça commence à se considérer sérieusement. Alors certes le moteur dans la roue arrière n'a pas la réactivité d'un moteur central, mais il a l'avantage de simplifier la mécanique. Bref, un modèle intéressant, qui devrait se vendre comme des petits pains chez Decathlon.