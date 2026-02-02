Decathlon lance le Rockrider E-EXPL 100 LTD, un VTC électrique à 1 700 euros avec 100 km d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Le marché des vélos électriques évolue à vitesse grand V depuis quelques années, avec des modèles de plus en plus complets, des autonomies de plus en plus folles, à des prix qui commencent à devenir acceptables. C'est le cas avec ce nouveau VTC de chez Decathlon, taillé pour la ville et les chemins.
Attention aux plus sportifs d'entre vous, nous ne sommes pas là sur un VTT, mais sur un VTC, plutôt dédié aux balades du week-end ou aux chemins pas trop difficiles. Le cadre est en aluminium et est proposé en trois tailles, S, M, ou L. Le poids est de 26 kg sur la taille M, ce qui est assez classique sur ce type de produit. Le modèle est équipé de roues 29 pouces, avec des pneus Kenda Booster de 2,4 pouces, une fourche suspendue Zoom avec 100 mm de débattement, et un guidon de 760 mm équipé de grips ergonomiques. Le produit est très bien équipé de série, avec éclairage avant et arrière alimenté par la batterie, un garde-boue, une béquille, et même un porte-bagages arrière qui supportera les 25 kg de champignons que vous allez cueillir lors de votre prochaine sortie. Le cadre est d'ailleurs aussi compatible avec un porte-bébé.
L'assistance électrique du vélo électrique est assurée par un moteur brushless Rockrider 36V monté dans la roue arrière, avec une puissance nominale de 250 W, avec un pic à 316 W et un couple de 43 Nm. Comme c'est souvent le cas, trois modes d'assistance sont proposés, et la batterie doit vous amener jusqu'à 100 km de distance en mode Eco, 70 km en mode Normal, et 50 km en mode Boost, ce qui reste très acceptable dans cette gamme de prix. La batterie lithium-ion de 499 Wh se rechargera en 6 heures avec le bloc fourni.
Niveau transmission, vous avez un mono-plateau accompagné d'un dérailleur Microshift à 7 vitesses, pour un entretien plus simple. Des disques hydrauliques à double piston à l'avant et à l'arrière vous permettront de vous arrêter sans mal. La garantie du vélo est deux ans, sauf pour le cadre, la potence et le cintre, avec une garantie à vie.
1 700 euros pour un VTC électrique aussi bien équipé, avec un éclairage intégré, un porte-bagages et une belle autonomie, ça commence à se considérer sérieusement. Alors certes le moteur dans la roue arrière n'a pas la réactivité d'un moteur central, mais il a l'avantage de simplifier la mécanique. Bref, un modèle intéressant, qui devrait se vendre comme des petits pains chez Decathlon.
