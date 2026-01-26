Surprise ! Apple dévoile l'AirTag 2 !

Une nouvelle puce UWB pour retrouver ses objets jusqu’à 50% plus loin

Liste des iPhone compatibles avec Precision Finding :

• iPhone 17, iPhone 17 Pro / Pro Max, iPhone Air

• iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro / Pro Max

• iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro / Pro Max

Un haut-parleur 50% plus fort, audible deux fois plus loin

Partage de localisation

Prix et disponibilité

Mais Apple a toujours insisté sur un point clé : l’AirTag est conçu pour suivre des objets (et non des personnes ou des animaux) et intègre des protections avancées contre le pistage non désiré., la même que celle embarquée dans la gamme iPhone 17, mais aussi dans l’iPhone Air, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch Series 11.Dans la pratique, cela se traduit par une), avec retour haptique, visuel et audio. Apple annonce que l’on peut désormais être guidé vers un objet perdu depuis jusqu’à 50% plus loin que sur la génération précédente.Autre nouveauté notable : pour la première fois,. Les utilisateurs d’une Apple Watch Series 9 (ou ultérieure) ou d’une Apple Watch Ultra 2 (ou ultérieure) peuvent désormais retrouver un AirTag directement depuis leur poignet.Grâce à un design interne revu,. Couplé à une nouvelle sonnerie plus distinctive et à une localisation précise plus efficace, le nouvel AirTag devrait permettre de remettre la main plus facilement sur un objet perdu — typiquement des clés coincées dans un canapé, entre deux sièges de la voitures ou un portefeuille tombé au mauvais endroit avant de partir.Pour cette nouvelle génération, Cupertino a prévu l’intégration avec, une fonction iOS qui permet de— par exemple une compagnie aérienne, afin de faciliter la récupération d’un bagage en retard. Apple indique avoir travaillé avec plus de 50 compagnies pour accepter ces liens de partage., et toutes les communications avec le réseau Localiser sont protégées par chiffrement de bout en bout, afin que seul le propriétaire puisse accéder à la position. La balise intègre également, notamment des alertes multi-plateformes et des identifiants Bluetooth qui changent régulièrement.Le nouvel AirTag est disponible dès aujourd’hui, sans augmentation de tarif : 35 euros l’unité et 119 euros le pack de quatre, avec gravure personnalisée gratuite via l’Apple Store en ligne et l’app Apple Store. Bonne nouvelle : la firme a conservé exactement le même format, ce qui garantit: l’AirTag utilise 85% de plastique recyclé dans son boîtier, 100% de terres rares recyclées dans les aimants, et 100% de placage or recyclé sur les cartes électroniques conçues par Apple. L’emballage est aussi annoncé comme 100% fibre, donc facilement recyclable.