Citroën s'allie à Decathlon pour créer cette voiture géniale (et 100% modulaire)
Par Vincent Lautier - Publié le
Citroën vient de présenter l'Ëlo, un concept-car électrique qui revisite le monospace à sa façon. Long de seulement 4,10 mètres, ce véhicule promet six places assises et une modularité pensée pour le travail, les loisirs et le repos.
Un monospace compact mais spacieux
Le nom Ëlo vient de la contraction de trois mots : Rest, Play et Work. Et le concept tient sa promesse sur le papier. Malgré ses 4,10 mètres de long, soit à peine 9 centimètres de plus qu'une C3, ce monospace affiche une hauteur de 1,70 mètre et propose six vraies places. Le secret réside dans la plateforme 100 % électrique avec le moteur placé à l'arrière, ce qui libère un maximum d'espace à l'avant. Le conducteur est installé en position centrale, une configuration rarissime, et bénéficie d'une visibilité panoramique sur 180 degrés. Les quatre portes s'ouvrent en opposition pour créer une ouverture de 1,92 mètre de large.
Un intérieur signé Decathlon
Citroën a collaboré avec Decathlon pour concevoir l'habitacle. Les pare-chocs utilisent de la mousse de polypropylène expansé, le même matériau que les casques de vélo de l'enseigne sportive. Les deux matelas intégrés dans le coffre sont fabriqués en Dropstitch, un textile gonflable rigide, et se déploient grâce à un compresseur d'air embarqué. Les assises arrière sont amovibles et peuvent servir de sièges de camping à l'extérieur, façon chaises Quechua. Un écran de projection rétractable permet de transformer l'habitacle en cinéma. La technologie V2L autorise la recharge d'appareils électriques, comme des vélos.
Un laboratoire d'idées, pas un futur modèle
Citroën reste évasif sur la fiche technique. Pas d'informations sur la batterie ni sur l'autonomie. Le constructeur présente l'Ëlo comme un laboratoire d'idées plutôt qu'un véhicule destiné à la production. Le volant monobranche fait référence à la DS de 1955, les informations de conduite sont projetées sur une surface transparente plutôt qu'affichées sur un écran classique. L'Ëlo sera exposé au Salon de Bruxelles du 10 au 18 janvier 2026, mais ne devrait jamais atteindre les concessions sous cette forme, hélas !
On en dit quoi ?
C'est sympa de voir Citroën renouer avec l'audace des concepts-cars des années 90. L'idée d'un monospace compact et modulaire répond à un vrai besoin, surtout en ville où le stationnement devient un casse-tête. Par contre, difficile de ne pas remarquer que la marque aux chevrons multiplie les concepts séduisants sans jamais les concrétiser. L'Oli promettait déjà une révolution en 2022, on attend toujours. L'Ëlo reprend la même recette : des idées brillantes, un design décalé et un flou artistique sur la suite. À quand un vrai monospace électrique chez Citroën plutôt qu'une énième étude de style ?