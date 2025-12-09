Citroën s'allie à Decathlon pour créer cette voiture géniale (et 100% modulaire)

On en dit quoi ?



C'est sympa de voir Citroën renouer avec l'audace des concepts-cars des années 90. L'idée d'un monospace compact et modulaire répond à un vrai besoin, surtout en ville où le stationnement devient un casse-tête. Par contre, difficile de ne pas remarquer que la marque aux chevrons multiplie les concepts séduisants sans jamais les concrétiser. L'Oli promettait déjà une révolution en 2022, on attend toujours. L'Ëlo reprend la même recette : des idées brillantes, un design décalé et un flou artistique sur la suite. À quand un vrai monospace électrique chez Citroën plutôt qu'une énième étude de style ?