Est-ce que l'Europe va interdire les Fatbikes ?
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est une surprise pour beaucoup, mais Amsterdam a visiblement décidé de s'attaquer aux vélos de type Fatbikes après une explosion du nombre d'accidents dans le pays, qui impliquent en particulier les adolescents de 12 à 15 ans. On ne parle pas encore d'une interdiction pure et simple, mais une nouvelle catégorisation de ces véhicules est à l'étude, et la France aussi se penche sur le sujet.
Le Vondelpark, le poumon vert d'Amsterdam, est devenu le terrain de jeu préféré des fatbikes. Sauf que voilà, les accidents se multiplient : les hôpitaux néerlandais ont constaté que les blessés en fatbike nécessitent 70 % de soins supplémentaires par rapport aux cyclistes classiques. La responsable des transports de la ville, Melanie van der Horst, a donc annoncé l'interdiction de ces vélos à pneus larges dans les parcs de la capitale.
Le problème, c'est que beaucoup de fatbikes sont complètement débridés. De série, ils sont limités à 25 km/h comme n'importe quel vélo électrique. Mais avec quelques manipulations, certains modèles atteignent 60 km/h sur les pistes cyclables. On en voit d'ailleurs aussi beaucoup en France rouler à toute vitesse, souvent pour les livreurs de type Uber Eats. En janvier, les douanes néerlandaises ont d'ailleurs saisi 10 500 fatbikes illégaux importés de Chine dans le port de Rotterdam.
Les fatbikes vont donc obtenir leur propre catégorie de véhicule aux Pays-Bas, avec un âge minimum pour les conduire et un casque obligatoire pour les moins de 18 ans dès 2027. Les communes pourront aussi créer des zones d'exclusion totale. L'amende pour non-port du casque sera de 140 euros.
En France, on n'en est pas encore tout à fait là, mais une proposition de loi déposée en septembre 2025 cherche déjà à rendre le casque obligatoire sur les fatbikes. Pour le moment, le casque n'est obligatoire que pour les moins de 12 ans sur un vélo classique. Si un fatbike dépasse les 250 W ou les 25 km/h, il est requalifié en cyclomoteur, avec toutes les obligations que ça implique pour l'assurance, l'immatriculation, et bien sûr le casque. Sauf que les contrôles sont rarissimes.
Le marché du fatbike est en pleine forme. En 2024, 48 % des vélos vendus aux Pays-Bas étaient électriques, et 13 % étaient des fatbikes. Le succès de ces engins s'explique aussi par l'obligation du casque pour les scooters entrée en vigueur en 2023 là-bas : beaucoup de jeunes se sont par conséquent rabattus sur les fatbikes pour y échapper.
Les Pays-Bas sont le pays du vélo par excellence. Le fait qu'une catégorie entière de vélo soit bientôt interdite ou très contrôlée, c'est quand même un vrai bouleversement sociétal. Même si rappelons-le, les fatbikes ne sont pas forcément dangereux en soi, c'est le débridage et l'usage par des ados sans casque qui posent un vrai problème. Reste à voir si la France suivra le mouvement néerlandais.
Amsterdam dit stop
Le Vondelpark, le poumon vert d'Amsterdam, est devenu le terrain de jeu préféré des fatbikes. Sauf que voilà, les accidents se multiplient : les hôpitaux néerlandais ont constaté que les blessés en fatbike nécessitent 70 % de soins supplémentaires par rapport aux cyclistes classiques. La responsable des transports de la ville, Melanie van der Horst, a donc annoncé l'interdiction de ces vélos à pneus larges dans les parcs de la capitale.
Le problème, c'est que beaucoup de fatbikes sont complètement débridés. De série, ils sont limités à 25 km/h comme n'importe quel vélo électrique. Mais avec quelques manipulations, certains modèles atteignent 60 km/h sur les pistes cyclables. On en voit d'ailleurs aussi beaucoup en France rouler à toute vitesse, souvent pour les livreurs de type Uber Eats. En janvier, les douanes néerlandaises ont d'ailleurs saisi 10 500 fatbikes illégaux importés de Chine dans le port de Rotterdam.
Vers une nouvelle réglementation
Les fatbikes vont donc obtenir leur propre catégorie de véhicule aux Pays-Bas, avec un âge minimum pour les conduire et un casque obligatoire pour les moins de 18 ans dès 2027. Les communes pourront aussi créer des zones d'exclusion totale. L'amende pour non-port du casque sera de 140 euros.
En France, on n'en est pas encore tout à fait là, mais une proposition de loi déposée en septembre 2025 cherche déjà à rendre le casque obligatoire sur les fatbikes. Pour le moment, le casque n'est obligatoire que pour les moins de 12 ans sur un vélo classique. Si un fatbike dépasse les 250 W ou les 25 km/h, il est requalifié en cyclomoteur, avec toutes les obligations que ça implique pour l'assurance, l'immatriculation, et bien sûr le casque. Sauf que les contrôles sont rarissimes.
Un marché en pleine forme
Le marché du fatbike est en pleine forme. En 2024, 48 % des vélos vendus aux Pays-Bas étaient électriques, et 13 % étaient des fatbikes. Le succès de ces engins s'explique aussi par l'obligation du casque pour les scooters entrée en vigueur en 2023 là-bas : beaucoup de jeunes se sont par conséquent rabattus sur les fatbikes pour y échapper.
On en dit quoi ?
Les Pays-Bas sont le pays du vélo par excellence. Le fait qu'une catégorie entière de vélo soit bientôt interdite ou très contrôlée, c'est quand même un vrai bouleversement sociétal. Même si rappelons-le, les fatbikes ne sont pas forcément dangereux en soi, c'est le débridage et l'usage par des ados sans casque qui posent un vrai problème. Reste à voir si la France suivra le mouvement néerlandais.