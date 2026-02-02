Est-ce que l'Europe va interdire les Fatbikes ?

On en dit quoi ?



Les Pays-Bas sont le pays du vélo par excellence. Le fait qu'une catégorie entière de vélo soit bientôt interdite ou très contrôlée, c'est quand même un vrai bouleversement sociétal. Même si rappelons-le, les fatbikes ne sont pas forcément dangereux en soi, c'est le débridage et l'usage par des ados sans casque qui posent un vrai problème. Reste à voir si la France suivra le mouvement néerlandais.