L'accord de libre-échange UE-Inde va faire baisser le prix des vélos électriques

On en dit quoi ?



Vingt ans pour en arriver là, c'est long, mais le résultat peut être intéressant pour les deux pays. En tout cas, pour le marché du vélo, l'accord tombe bien : avec les mesures antidumping qui bloquent la Chine, l'Inde a une fenêtre pour s'imposer comme fournisseur alternatif de vélos électriques en Europe. Reste à voir si l'industrie indienne saura répondre aux exigences de qualité européennes, parce que le prix ne fait pas tout.