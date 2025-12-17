Apple pourrait assembler ses puces en Inde pour la première fois
Apple serait en discussions préliminaires avec des fabricants indiens pour implanter l'assemblage et le packaging de puces dans le pays. Une nouvelle étape dans la stratégie de diversification de la chaîne d'approvisionnement, loin de la Chine.
Des négociations avec CG Semi
L'information vient de l'Economic Times : Apple discuterait avec plusieurs entreprises indiennes pour étendre sa chaîne de production locale. Parmi les candidats, CG Semi, filiale du groupe Murugappa, qui construit actuellement une usine d'assemblage et de test de semi-conducteurs à Sanand, dans l'État du Gujarat. Les discussions en seraient encore au stade exploratoire, et les sources proches du dossier parlent d'une
montée en puissance difficilepour CG Semi. Car décrocher un contrat avec Apple implique de répondre à des exigences de qualité particulièrement strictes.
Pas les puces A-series, mais probablement les écrans
Reste à savoir quels composants seraient concernés. Les puces A-series qui équipent les iPhone resteront très probablement chez TSMC, partenaire historique d'Apple. En revanche, les puces dédiées aux écrans constituent une piste plus réaliste. Apple discuterait d'ailleurs avec plusieurs fournisseurs indiens pour différentes tâches de la chaîne d'approvisionnement, même si peu d'entre eux devraient finalement être retenus. En localisant l'assemblage de certains composants en Inde, Apple réduirait les distances de transport et les coûts d'importation, tout en diminuant sa dépendance à la Chine.
Une infrastructure qui se renforce
Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large. En mai dernier, le gouvernement indien a investi 433 millions de dollars dans une coentreprise entre HCL Group et Foxconn pour construire une nouvelle usine de semi-conducteurs dans l'Uttar Pradesh. L'usine devrait être opérationnelle d'ici 2027, avec une capacité de 20 000 wafers par mois et la production de 36 millions de puces de pilotage d'écran. Foxconn est déjà un partenaire de production d'Apple, alors que HCL Infosystems était distributeur d'iPhone jusqu'en 2018. En parallèle, Apple a fait passer ses effectifs en Inde à 350 000 personnes en seulement cinq ans.
On en dit quoi ?
La stratégie d'Apple est assez claire : diversifier au maximum pour ne plus dépendre d'un seul pays. Les tensions commerciales avec la Chine et les leçons de la pandémie ont clairement accéléré le mouvement. L'Inde devient progressivement un hub de production majeur, même si l'assemblage de puces reste un défi technique bien plus compliqué. Pour l'instant, il ne s'agit que de discussions préliminaires, et CG Semi devra prouver qu'elle peut tenir les standards Apple. Mais si ces négociations aboutissent, ce serait une première historique pour l'Inde dans la chaîne Apple Silicon. Et pour la Chine, un signal de plus que sa position dominante n'est plus garantie.