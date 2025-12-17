Apple pourrait assembler ses puces en Inde pour la première fois

On en dit quoi ?



La stratégie d'Apple est assez claire : diversifier au maximum pour ne plus dépendre d'un seul pays. Les tensions commerciales avec la Chine et les leçons de la pandémie ont clairement accéléré le mouvement. L'Inde devient progressivement un hub de production majeur, même si l'assemblage de puces reste un défi technique bien plus compliqué. Pour l'instant, il ne s'agit que de discussions préliminaires, et CG Semi devra prouver qu'elle peut tenir les standards Apple. Mais si ces négociations aboutissent, ce serait une première historique pour l'Inde dans la chaîne Apple Silicon. Et pour la Chine, un signal de plus que sa position dominante n'est plus garantie.