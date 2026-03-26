DJI Avata 360 : le drone FPV passe à la 8K immersive
Par Vincent Lautier - Publié le
Le leader mondial DJI frappe un grand coup avec l’Avata 360. Ce nouveau drone FPV embarque des capteurs 1 pouce pour capturer des images en 8K à 360°, offrant une liberté de cadrage inédite en post-production. Sécurité renforcée et transmission O4+ sont au programme pour une sortie fin avril.
DJI fait évoluer sa gamme FPV avec l'Avata 360, un appareil conçu pour capturer l'intégralité de l'environnement en une seule prise. Le drone se distingue par ses deux objectifs interchangeables équipés de capteurs équivalents 1 pouce.
Cette configuration permet d'enregistrer des vidéos HDR en 8K à 60 ips et des photos de 120 Mpx. Grâce à des pixels de 2,4 μm, l'appareil gère efficacement les scènes à forte dynamique, assurant une clarté optimale dans les zones d'ombre et de lumière. Pour les besoins plus classiques, un mode objectif unique permet de basculer sur une prise de vue standard en 4K à 60 ips.
Côté pilotage, l'Avata 360 intègre le système de transmission O4+. Celui-ci garantit un flux vidéo stable en 1080p à 60 ips avec une portée théorique de 20 km. La sécurité n'est pas en reste puisque le drone bénéficie d'une détection d'obstacles omnidirectionnelle, y compris en mode paysage nocturne, et conserve ses protections d'hélices intégrées. L'autonomie atteint désormais 23 minutes par batterie. Une nouveauté pratique fait son apparition : la lentille frontale est désormais remplaçable par l'utilisateur via un kit spécifique, évitant ainsi un retour fastidieux en SAV en cas de choc.
L'intérêt majeur de ce modèle réside dans les outils logiciels associés. Grâce à la
Le DJI Avata 360 sera disponible à la commande pour une livraison effective aux alentours de la fin avril. Le ticket d'entrée est fixé à 459 € pour le drone seul. Le bundle Fly More avec la radiocommande RC 2 s'affiche à 939 €.
Avec cet Avata 360, DJI ne se contente pas d'une mise à jour technique, il fusionne deux mondes : la caméra d'action 360 et le drone FPV. L'ajout de capteurs 1 pouce est un bond majeur pour la qualité d'image, souvent le point faible des caméras immersives. C'est un outil intéressant pour les créateurs seuls qui veulent
Une qualité d'image professionnelle en 360°
DJI fait évoluer sa gamme FPV avec l'Avata 360, un appareil conçu pour capturer l'intégralité de l'environnement en une seule prise. Le drone se distingue par ses deux objectifs interchangeables équipés de capteurs équivalents 1 pouce.
Cette configuration permet d'enregistrer des vidéos HDR en 8K à 60 ips et des photos de 120 Mpx. Grâce à des pixels de 2,4 μm, l'appareil gère efficacement les scènes à forte dynamique, assurant une clarté optimale dans les zones d'ombre et de lumière. Pour les besoins plus classiques, un mode objectif unique permet de basculer sur une prise de vue standard en 4K à 60 ips.
Sécurité et transmission longue portée
Côté pilotage, l'Avata 360 intègre le système de transmission O4+. Celui-ci garantit un flux vidéo stable en 1080p à 60 ips avec une portée théorique de 20 km. La sécurité n'est pas en reste puisque le drone bénéficie d'une détection d'obstacles omnidirectionnelle, y compris en mode paysage nocturne, et conserve ses protections d'hélices intégrées. L'autonomie atteint désormais 23 minutes par batterie. Une nouveauté pratique fait son apparition : la lentille frontale est désormais remplaçable par l'utilisateur via un kit spécifique, évitant ainsi un retour fastidieux en SAV en cas de choc.
Un potentiel créatif démultiplié
L'intérêt majeur de ce modèle réside dans les outils logiciels associés. Grâce à la
Nacelle virtuelle, le pilote peut simuler des rotations et des inclinaisons infinies après le vol. Les fonctions comme ActiveTrack 360° et Spotlight Free facilitent le suivi de sujets complexes, tandis que l'outil GyroFrame permet de redéfinir l'angle de vue idéal directement dans l'application DJI Fly. Le drone dispose de 42 Go de stockage interne, de quoi filmer 30 minutes en 8K sans carte microSD. Les transferts sont accélérés par le Wi-Fi 6, atteignant 100 Mo/s.
Prix et disponibilité
Le DJI Avata 360 sera disponible à la commande pour une livraison effective aux alentours de la fin avril. Le ticket d'entrée est fixé à 459 € pour le drone seul. Le bundle Fly More avec la radiocommande RC 2 s'affiche à 939 €.
On en dit quoi ?
Avec cet Avata 360, DJI ne se contente pas d'une mise à jour technique, il fusionne deux mondes : la caméra d'action 360 et le drone FPV. L'ajout de capteurs 1 pouce est un bond majeur pour la qualité d'image, souvent le point faible des caméras immersives. C'est un outil intéressant pour les créateurs seuls qui veulent
garantirleur prise de vue sans se soucier du cadrage en plein vol. Reste à voir si le poids de l'ensemble ne pénalise pas trop l'agilité caractéristique de la gamme Avata.