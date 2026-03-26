DJI Avata 360 : le drone FPV passe à la 8K immersive

Une qualité d'image professionnelle en 360°

Sécurité et transmission longue portée

Un potentiel créatif démultiplié

Nacelle virtuelle

Prix et disponibilité

On en dit quoi ?



Avec cet Avata 360, DJI ne se contente pas d'une mise à jour technique, il fusionne deux mondes : la caméra d'action 360 et le drone FPV. L'ajout de capteurs 1 pouce est un bond majeur pour la qualité d'image, souvent le point faible des caméras immersives. C'est un outil intéressant pour les créateurs seuls qui veulent garantir leur prise de vue sans se soucier du cadrage en plein vol. Reste à voir si le poids de l'ensemble ne pénalise pas trop l'agilité caractéristique de la gamme Avata.

DJI fait évoluer sa gamme FPV avec l'Avata 360, un appareil conçu pour capturer l'intégralité de l'environnement en une seule prise. Le drone se distingue par seséquipés de capteurs équivalents 1 pouce.Cette configuration permet d'enregistrer des vidéos HDR en 8K à 60 ips et des photos de 120 Mpx. Grâce à des pixels de 2,4 μm, l'appareil gère efficacement les scènes à forte dynamique, assurant uneet de lumière. Pour les besoins plus classiques, un mode objectif unique permet de basculer sur une prise de vue standard en 4K à 60 ips.Côté pilotage, l'Avata 360 intègre le système de transmission O4+. Celui-ci garantit un flux vidéo stable en 1080p à 60 ips avec une portée théorique de 20 km. La sécurité n'est pas en reste puisque le drone bénéficie d'une détection d'obstacles omnidirectionnelle, y compris en mode paysage nocturne, et conserve ses protections d'hélices intégrées. L'autonomie atteint désormais 23 minutes par batterie. Une nouveauté pratique fait son apparition :par l'utilisateur via un kit spécifique, évitant ainsi un retour fastidieux en SAV en cas de choc.L'intérêt majeur de ce modèle réside dans les outils logiciels associés. Grâce à la, le pilote peut simuler des rotations et des inclinaisons infinies après le vol. Les fonctions comme ActiveTrack 360° et Spotlight Free facilitent le suivi de sujets complexes, tandis que l'outil GyroFrame permet de redéfinir l'angle de vue idéal directement dans l'application DJI Fly. Le drone dispose de, de quoi filmer 30 minutes en 8K sans carte microSD. Les transferts sont accélérés par le Wi-Fi 6, atteignant 100 Mo/s.Le DJI Avata 360 sera disponible à la commande pour une livraison effective aux alentours de la fin avril. Le ticket d'entrée est fixé à. Le bundle Fly More avec la radiocommande RC 2 s'affiche à 939 €.