Blue Origin : demi-succès pour la fusée de Jeff Bezos, SpaceX toujours en avance !

Une fusée réutilisable enfin opérationnelle

Un satellite inutilisable malgré une mise en orbite

antenne relais dans l’espace

Qu'en penser ?



Ce lancement illustre bien la complexité du secteur spatial. D’un côté, Blue Origin valide un jalon majeur avec la récupération de son lanceur. De l’autre, l’échec de la mise en orbite du satellite rappelle que la précision des opérations reste un défi critique. Pour AST SpaceMobile, l’impact est direct : un satellite perdu et un retard potentiel dans le déploiement de son réseau spatial.



Ce vol de New Glenn marque une avancée importante pour Blue Origin, qui confirme sa capacité à maîtriser la réutilisation des lanceurs. Mais l’échec de la mission commerciale rappelle que la conquête spatiale reste un exercice d’équilibre, où chaque étape — du décollage à l’orbite — doit être parfaitement maîtrisée. Entre progrès technique et imprévus opérationnels, la route vers une industrie spatiale fiable et rentable continue de se construire lancement après lancement.

Lors de ce lancement,a réussi à revenir se poser sans incident sur sa base, validant ainsi un élément crucial de sa stratégie : la réutilisation.Avec ce second atterrissage réussi, l’entreprise rejoint concrètement le club très fermé des acteurs capables de récupérer et réutiliser leurs lanceurs orbitaux. Un objectif poursuivi depuis plusieurs années pour réduire les coûts et rivaliser avec les standards du secteur., symbole de cette avancée technologique.Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. La mission devait permettre de mettre en orbite le, conçu pour fonctionner comme une. Haute d’environ, la fusée New Glenn a décollé depuis Cap Canaveral, en Floride, à 7h25 (heure locale). Son premier étage avait déjà été utilisé lors d’un précédent vol en novembre, au cours duquel il avait été récupéré avec succès sur une barge en mer.Pour cette nouvelle mission, Blue Origin avait toutefois procédé à plusieurs ajustements, dont le, avant de tenter une première réutilisation opérationnelle. Après le lancement, les deux étages se sont séparés comme prévu,, environ neuf minutes et demie après le décollage.La suite de la mission s’est révélée plus incertaine :, et évaluait encore l’écart observé. Aussi il ne pourra pas remplir sa mission. Dans un communiqué, l’entreprise précise que l’altitude atteinte ne permet pas au satellite de maintenir sa position avec ses propres systèmes de propulsion. Il devrait donc rapidement rentrer dans l’atmosphère et être