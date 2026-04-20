Blue Origin : demi-succès pour la fusée de Jeff Bezos, SpaceX toujours en avance !
Par Laurence - Publié le
Nouveau pas pour Blue Origin… mais mission incomplète. La société de Jeff Bezos a réussi à faire atterrir sa fusée New Glenn pour la seconde fois, confirmant sa réutilisabilité. En revanche, le satellite embarqué n’a pas atteint la bonne orbite.
C’est une étape clé pour Blue Origin. Lors de ce lancement, le premier étage de la fusée New Glenn a réussi à revenir se poser sans incident sur sa base, validant ainsi un élément crucial de sa stratégie : la réutilisation.
Avec ce second atterrissage réussi, l’entreprise rejoint concrètement le club très fermé des acteurs capables de récupérer et réutiliser leurs lanceurs orbitaux. Un objectif poursuivi depuis plusieurs années pour réduire les coûts et rivaliser avec les standards du secteur. Jeff Bezos n’a d’ailleurs pas tardé à partager une vidéo de l’atterrissage, symbole de cette avancée technologique.
Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. La mission devait permettre de mettre en orbite le satellite BlueBird 7 de AST SpaceMobile, conçu pour fonctionner comme une
Pour cette nouvelle mission, Blue Origin avait toutefois procédé à plusieurs ajustements, dont le remplacement complet des moteurs, avant de tenter une première réutilisation opérationnelle. Après le lancement, les deux étages se sont séparés comme prévu, le second poursuivant sa trajectoire avec le satellite à bord. Le propulseur, lui, est revenu se poser avec précision sur une plateforme flottante dans l’Atlantique, environ neuf minutes et demie après le décollage.
La suite de la mission s’est révélée plus incertaine : Blue Origin a confirmé que le satellite avait bien été déployé, mais sur une orbite différente de celle initialement prévue, et évaluait encore l’écart observé. Aussi il ne pourra pas remplir sa mission. Dans un communiqué, l’entreprise précise que l’altitude atteinte ne permet pas au satellite de maintenir sa position avec ses propres systèmes de propulsion. Il devrait donc rapidement rentrer dans l’atmosphère et être désorbité.
Ce lancement illustre bien la complexité du secteur spatial. D’un côté, Blue Origin valide un jalon majeur avec la récupération de son lanceur. De l’autre, l’échec de la mise en orbite du satellite rappelle que la précision des opérations reste un défi critique. Pour AST SpaceMobile, l’impact est direct : un satellite perdu et un retard potentiel dans le déploiement de son réseau spatial.
Ce vol de New Glenn marque une avancée importante pour Blue Origin, qui confirme sa capacité à maîtriser la réutilisation des lanceurs. Mais l’échec de la mission commerciale rappelle que la conquête spatiale reste un exercice d’équilibre, où chaque étape — du décollage à l’orbite — doit être parfaitement maîtrisée. Entre progrès technique et imprévus opérationnels, la route vers une industrie spatiale fiable et rentable continue de se construire lancement après lancement.
Une fusée réutilisable enfin opérationnelle
C’est une étape clé pour Blue Origin. Lors de ce lancement, le premier étage de la fusée New Glenn a réussi à revenir se poser sans incident sur sa base, validant ainsi un élément crucial de sa stratégie : la réutilisation.
Avec ce second atterrissage réussi, l’entreprise rejoint concrètement le club très fermé des acteurs capables de récupérer et réutiliser leurs lanceurs orbitaux. Un objectif poursuivi depuis plusieurs années pour réduire les coûts et rivaliser avec les standards du secteur. Jeff Bezos n’a d’ailleurs pas tardé à partager une vidéo de l’atterrissage, symbole de cette avancée technologique.
Un satellite inutilisable malgré une mise en orbite
Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. La mission devait permettre de mettre en orbite le satellite BlueBird 7 de AST SpaceMobile, conçu pour fonctionner comme une
antenne relais dans l’espace. Haute d’environ 100 mètres, la fusée New Glenn a décollé depuis Cap Canaveral, en Floride, à 7h25 (heure locale). Son premier étage avait déjà été utilisé lors d’un précédent vol en novembre, au cours duquel il avait été récupéré avec succès sur une barge en mer.
Pour cette nouvelle mission, Blue Origin avait toutefois procédé à plusieurs ajustements, dont le remplacement complet des moteurs, avant de tenter une première réutilisation opérationnelle. Après le lancement, les deux étages se sont séparés comme prévu, le second poursuivant sa trajectoire avec le satellite à bord. Le propulseur, lui, est revenu se poser avec précision sur une plateforme flottante dans l’Atlantique, environ neuf minutes et demie après le décollage.
La suite de la mission s’est révélée plus incertaine : Blue Origin a confirmé que le satellite avait bien été déployé, mais sur une orbite différente de celle initialement prévue, et évaluait encore l’écart observé. Aussi il ne pourra pas remplir sa mission. Dans un communiqué, l’entreprise précise que l’altitude atteinte ne permet pas au satellite de maintenir sa position avec ses propres systèmes de propulsion. Il devrait donc rapidement rentrer dans l’atmosphère et être désorbité.
Qu'en penser ?
Ce lancement illustre bien la complexité du secteur spatial. D’un côté, Blue Origin valide un jalon majeur avec la récupération de son lanceur. De l’autre, l’échec de la mise en orbite du satellite rappelle que la précision des opérations reste un défi critique. Pour AST SpaceMobile, l’impact est direct : un satellite perdu et un retard potentiel dans le déploiement de son réseau spatial.
Ce vol de New Glenn marque une avancée importante pour Blue Origin, qui confirme sa capacité à maîtriser la réutilisation des lanceurs. Mais l’échec de la mission commerciale rappelle que la conquête spatiale reste un exercice d’équilibre, où chaque étape — du décollage à l’orbite — doit être parfaitement maîtrisée. Entre progrès technique et imprévus opérationnels, la route vers une industrie spatiale fiable et rentable continue de se construire lancement après lancement.