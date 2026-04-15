Starlink a un satellite qui part complètement en vrille

On en dit quoi ?



Starlink a beau offrir un service Internet qui sauve des vies dans les zones blanches ou en zone de conflit, le rythme des incidents commence à poser question. Deux satellites qui se désagrègent en trois mois sur la génération V2 Mini, ça suggère peut-être un problème de conception quelque part, pas juste de la malchance. On espère que SpaceX communiquera sur la cause une fois l'enquête bouclée, parce que la FAA et les autres régulateurs vont finir par s'agacer. Pour le 34343 lui-même, il finira bien par redescendre tout seul, consumé dans l'atmosphère dans un an ou deux.