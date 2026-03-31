Starlink : un autre satellite SpaceX explose en orbite ! Quelles conséquences?
Par Laurence - Publié le
SpaceX fait face à un nouvel incident en orbite basse. La firme vient en effet d'annoncer avoir perdu le contact avec un satellite Starlink après ce qu’elle décrit comme une
L’événement concerne le satellite Starlink 34343, situé à environ 560 km au-dessus de la Terre, dans l’orbite basse (LEO). Rapidement après l’incident, la société spécialisée Leo Labs indique avoir détecté des
Pour le moment, SpaceX n’a pas confirmé une explosion, mais la perte de communication combinée à la détection de débris laisse peu de doute sur la réalité de l’incident.
Malgré la multiplication des fragments, SpaceX se veut rassurant. L’entreprise affirme que l’incident ne représente aucun risque pour la Station spatiale internationale (ISS) et son équipage, et encore moins pour la mission lunaire Artemis II de la NASA
Les débris identifiés devraient, selon l’entreprise, se consumer dans l’atmosphère d’ici quelques semaines. SpaceX indique travailler avec la NASA et la US Space Force pour suivre la situation et analyser l’événement.
Ce n’est pas la première fois que SpaceX est confrontée à ce type de problème. En décembre dernier, l’entreprise avait déjà perdu un satellite dans des circonstances similaires, possiblement après une explosion. Cet incident était survenu une semaine seulement après un quasi-accident avec un satellite chinois, illustrant la complexité croissante de la gestion du trafic spatial.
Mais cet incident relance les inquiétudes autour de la congestion de l’orbite basse, située entre 300 et 1 000 km d’altitude. Aujourd’hui, on y recense en effet plus de 24 000 objets suivis, dont environ 10 000 satellites Starlink. La multiplication des constellations et des débris augmente mécaniquement le risque de collisions en chaîne, un scénario redouté connu sous le nom de syndrome de Kessler.
En parallèle, SpaceX continue d’afficher des ambitions lunaires. En janvier, l’entreprise a déposé une demande auprès de la FCC pour déployer jusqu’à un million de satellites, notamment pour des projets liés à des centres de données en orbite dédiés à l’IA.
Une annonce passée relativement inaperçue, mais qui soulève de nombreuses questions tenant à la gestion du trafic spatial, aux risques de débris (comme dans ce cas présent) ou encore de la régulation internationale.
Entre ambitions industrielles et contraintes orbitales, SpaceX se retrouve au cœur d’un défi majeur : industrialiser l’espace tout en limitant les risques systémiques. L’incident du satellite Starlink 34343, bien que sans conséquence immédiate, rappelle une réalité de plus en plus pressante : l’orbite basse devient un environnement critique… et fragile.
anomalie, sans en préciser la nature.
Une désintégration en orbite
L’événement concerne le satellite Starlink 34343, situé à environ 560 km au-dessus de la Terre, dans l’orbite basse (LEO). Rapidement après l’incident, la société spécialisée Leo Labs indique avoir détecté des
dizaines d’objetsà proximité, suggérant une fragmentation du satellite.
Pour le moment, SpaceX n’a pas confirmé une explosion, mais la perte de communication combinée à la détection de débris laisse peu de doute sur la réalité de l’incident.
Malgré la multiplication des fragments, SpaceX se veut rassurant. L’entreprise affirme que l’incident ne représente aucun risque pour la Station spatiale internationale (ISS) et son équipage, et encore moins pour la mission lunaire Artemis II de la NASA
Les débris identifiés devraient, selon l’entreprise, se consumer dans l’atmosphère d’ici quelques semaines. SpaceX indique travailler avec la NASA et la US Space Force pour suivre la situation et analyser l’événement.
Un nouvel incident dans un contexte déjà tendu
Ce n’est pas la première fois que SpaceX est confrontée à ce type de problème. En décembre dernier, l’entreprise avait déjà perdu un satellite dans des circonstances similaires, possiblement après une explosion. Cet incident était survenu une semaine seulement après un quasi-accident avec un satellite chinois, illustrant la complexité croissante de la gestion du trafic spatial.
Mais cet incident relance les inquiétudes autour de la congestion de l’orbite basse, située entre 300 et 1 000 km d’altitude. Aujourd’hui, on y recense en effet plus de 24 000 objets suivis, dont environ 10 000 satellites Starlink. La multiplication des constellations et des débris augmente mécaniquement le risque de collisions en chaîne, un scénario redouté connu sous le nom de syndrome de Kessler.
Le million ! Le million ?
En parallèle, SpaceX continue d’afficher des ambitions lunaires. En janvier, l’entreprise a déposé une demande auprès de la FCC pour déployer jusqu’à un million de satellites, notamment pour des projets liés à des centres de données en orbite dédiés à l’IA.
Une annonce passée relativement inaperçue, mais qui soulève de nombreuses questions tenant à la gestion du trafic spatial, aux risques de débris (comme dans ce cas présent) ou encore de la régulation internationale.
Qu'en penser ?
Entre ambitions industrielles et contraintes orbitales, SpaceX se retrouve au cœur d’un défi majeur : industrialiser l’espace tout en limitant les risques systémiques. L’incident du satellite Starlink 34343, bien que sans conséquence immédiate, rappelle une réalité de plus en plus pressante : l’orbite basse devient un environnement critique… et fragile.