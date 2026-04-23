Quel est le plus gros fail de Tim Cook (selon lui) ?

Un lancement raté devenu cas d’école

le produit n’était pas prêt

Nous nous sommes excusés et nous avons dit : utilisez ces autres apps, elles sont meilleures que la nôtre

C’était difficile, mais c’était la bonne décision pour nos utilisateurs

la meilleure application de cartographie au monde

L’Apple Watch, sa plus grande fierté

Cela m’a stoppé net ! Littéralement !

extraordinairement longue

Qu'en penser ?



Avec le recul, l’épisode Apple Plans apparaît moins comme un échec isolé que comme un moment charnière dans l’histoire d’Apple sous Tim Cook. En assumant publiquement ses erreurs et en corrigeant le tir sur la durée, la firme a posé les bases d’une approche plus pragmatique, centrée sur l’expérience utilisateur plutôt que sur l’ego produit. À l’heure de passer le relais, cette transparence tranche avec l’image longtemps cultivée par Apple. Et rappelle qu’au-delà des succès, ce sont souvent les faux pas — lorsqu’ils sont bien gérés — qui façonnent durablement une entreprise.

L’application souffrait de nombreux défauts : des points d’intérêt mal localisés, des directions erronées ou encore une expérience utilisateur en net retrait face à Google Maps (certains diront que c'est toujours le cas...). Bref, reconnaît aujourd’hui Tim Cook. Mais à l’époque,, se souvient-il. Un moment dur mais assumé :. Et la leçon a montré, selon lui, une priorité constante chez Apple : placer l’utilisateur au centre des décisions.L’épisode avait également marqué un tournant en interne. Il a conduit à un important remaniement, avec le, alors responsable logiciel et proche collaborateur de Steve Jobs. Un événement majeur dans les premières années du mandat de Tim Cook, devenu CEO en août 2011.. Apple Maps est aujourd’hui largement amélioré, au point que Tim Cook n’hésite pas à affirmer qu’il s’agit désormais de. Un retournement qui illustre la capacité d’Apple à corriger ses erreurs sur le long terme — et à apprendre de ses échecs.À l’inverse,Notamment pour ses fonctions de santé, qui ont permis de sauver des vies. Il évoque avec émotion le premier message reçu d’un utilisateur affirmant que la montre lui avait sauvé la vie :confie-t-il.Le futur ex-CEO neo-Chairman admet que la liste de ses erreurs serait. Mais malgré ces ratés, son mandat aura été marqué par une certaine stabilité, sans les crises majeures qu’ont connues d’autres géants de la tech.