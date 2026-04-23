Quel est le plus gros fail de Tim Cook (selon lui) ?
Par Laurence - Publié le
À quelques mois de passer la main à John Ternus, Tim Cook est revenu sur ce qu’il considère comme sa plus grosse erreur à la tête d’Apple : le lancement chaotique d’Apple Plans en 2012.
À son arrivée, Plans était loin de convaincre. L’application souffrait de nombreux défauts : des points d’intérêt mal localisés, des directions erronées ou encore une expérience utilisateur en net retrait face à Google Maps (certains diront que c'est toujours le cas...). Bref
Face à la polémique, Apple avait adopté une approche inhabituelle : recommander des applications concurrentes à ses propres utilisateurs.
L’épisode avait également marqué un tournant en interne. Il a conduit à un important remaniement, avec le départ de Scott Forstall, alors responsable logiciel et proche collaborateur de Steve Jobs. Un événement majeur dans les premières années du mandat de Tim Cook, devenu CEO en août 2011.
Treize ans plus tard, le discours a changé. Apple Maps est aujourd’hui largement amélioré, au point que Tim Cook n’hésite pas à affirmer qu’il s’agit désormais de
À l’inverse, Tim Cook cite Apple Watch comme l’une de ses plus grandes réussites. Notamment pour ses fonctions de santé, qui ont permis de sauver des vies. Il évoque avec émotion le premier message reçu d’un utilisateur affirmant que la montre lui avait sauvé la vie :
Le futur ex-CEO neo-Chairman admet que la liste de ses erreurs serait
Avec le recul, l’épisode Apple Plans apparaît moins comme un échec isolé que comme un moment charnière dans l’histoire d’Apple sous Tim Cook. En assumant publiquement ses erreurs et en corrigeant le tir sur la durée, la firme a posé les bases d’une approche plus pragmatique, centrée sur l’expérience utilisateur plutôt que sur l’ego produit. À l’heure de passer le relais, cette transparence tranche avec l’image longtemps cultivée par Apple. Et rappelle qu’au-delà des succès, ce sont souvent les faux pas — lorsqu’ils sont bien gérés — qui façonnent durablement une entreprise.
Un lancement raté devenu cas d’école
À son arrivée, Plans était loin de convaincre. L’application souffrait de nombreux défauts : des points d’intérêt mal localisés, des directions erronées ou encore une expérience utilisateur en net retrait face à Google Maps (certains diront que c'est toujours le cas...). Bref
le produit n’était pas prêt, reconnaît aujourd’hui Tim Cook. Mais à l’époque, Apple pensait avoir suffisamment testé l’application, notamment sur des données locales, mais la réalité du terrain a rapidement mis en lumière ses lacunes.
Face à la polémique, Apple avait adopté une approche inhabituelle : recommander des applications concurrentes à ses propres utilisateurs.
Nous nous sommes excusés et nous avons dit : utilisez ces autres apps, elles sont meilleures que la nôtre, se souvient-il. Un moment dur mais assumé :
C’était difficile, mais c’était la bonne décision pour nos utilisateurs. Et la leçon a montré, selon lui, une priorité constante chez Apple : placer l’utilisateur au centre des décisions.
L’épisode avait également marqué un tournant en interne. Il a conduit à un important remaniement, avec le départ de Scott Forstall, alors responsable logiciel et proche collaborateur de Steve Jobs. Un événement majeur dans les premières années du mandat de Tim Cook, devenu CEO en août 2011.
Treize ans plus tard, le discours a changé. Apple Maps est aujourd’hui largement amélioré, au point que Tim Cook n’hésite pas à affirmer qu’il s’agit désormais de
la meilleure application de cartographie au monde. Un retournement qui illustre la capacité d’Apple à corriger ses erreurs sur le long terme — et à apprendre de ses échecs.
L’Apple Watch, sa plus grande fierté
À l’inverse, Tim Cook cite Apple Watch comme l’une de ses plus grandes réussites. Notamment pour ses fonctions de santé, qui ont permis de sauver des vies. Il évoque avec émotion le premier message reçu d’un utilisateur affirmant que la montre lui avait sauvé la vie :
Cela m’a stoppé net ! Littéralement !confie-t-il.
Le futur ex-CEO neo-Chairman admet que la liste de ses erreurs serait
extraordinairement longue— on peut penser à des projets abandonnés comme AirPower, l'Apple Car... (Siri intelligent et l'IA ?). Mais malgré ces ratés, son mandat aura été marqué par une certaine stabilité, sans les crises majeures qu’ont connues d’autres géants de la tech.
Qu'en penser ?
Avec le recul, l’épisode Apple Plans apparaît moins comme un échec isolé que comme un moment charnière dans l’histoire d’Apple sous Tim Cook. En assumant publiquement ses erreurs et en corrigeant le tir sur la durée, la firme a posé les bases d’une approche plus pragmatique, centrée sur l’expérience utilisateur plutôt que sur l’ego produit. À l’heure de passer le relais, cette transparence tranche avec l’image longtemps cultivée par Apple. Et rappelle qu’au-delà des succès, ce sont souvent les faux pas — lorsqu’ils sont bien gérés — qui façonnent durablement une entreprise.