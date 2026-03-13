Google transforme Maps en assistant intelligent avec Gemini

Une nouvelle fonction en approche

Ask Maps

Une navigation immersive en 3D

Un déploiement progressif

Qu'en penser ?



Avec l’intégration de Gemini, Google Maps franchit une nouvelle étape dans sa transformation. L’application devient progressivement un véritable assistant capable de comprendre des besoins concrets dans le monde réel et d’y répondre en quelques secondes. Et forcément elle creuse encore l'écart avec Apple Plans (et Siri).



À terme, cette évolution pourrait profondément changer la manière dont nous utilisons les cartes numériques. En combinant données locales, intelligence artificielle et visualisation immersive, Google cherche à faire de Maps un outil capable non seulement de naviguer, mais aussi d’anticiper nos besoins et d’organiser nos déplacements au quotidien.

L’objectif est deen assistant capable d’interpréter des demandes précises et de proposer des réponses personnalisées, bien au-delà de la simple recherche d’un lieu. Avec. Jusqu’à présent, ce type de recherche nécessitait souvent de parcourir de nombreux avis et résultats pour trouver l’information pertinente., en s’appuyant sur les données de plus de 300 millions de lieux répertoriés ainsi que sur les avis de la communauté Google. La fonctionnalité peut également servir à planifier un voyage, en proposant des suggestions adaptées aux recherches précédentes ou aux lieux enregistrés par l’utilisateur.En parallèle,, présentée comme la plus importante évolution de la navigation dans Google Maps depuis plus de dix ans. Cette nouvelle expérience propose une visualisation en 3D du parcours, incluant les bâtiments, les ponts ou encore le relief du terrain.L’application met également en évidence: les voies de circulation, les passages piétons, les feux de signalisation ou les panneaux stop. L’objectif est d’offrir une meilleure compréhension spatiale de l’itinéraire, afin d’anticiper plus facilement les situations de conduite.Pour générer ces nouvelles informations,. L’IA analyse ces données pour enrichir les cartes avec davantage de détails sur l’environnement réel, mais aussi pour mieux expliquer les alternatives d’itinéraires ou les compromis entre différentes routes. Google Maps pourra également proposer desafin d’aider les utilisateurs à anticiper certaines actions, comme la recherche d’un parking.La fonctionnalité Ask Maps est actuellement enaux États-Unis et en Inde, sur iOS et Android. Google prévoit également de l’étendre prochainement à la version web de Google Maps. Le reste du monde viendra dans un second temps....De son côté, Immersive Navigation commence à être déployée aux États-Unis et devrait arriver progressivement sur davantage d’appareils compatibles, y compris CarPlay et Android Auto, dans les prochains mois.