Google transforme Maps en assistant intelligent avec Gemini
Par Laurence - Publié le
Google franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses services. L’entreprise vient d’annoncer l’arrivée de Gemini dans Google Maps, avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Ask Maps, capable de répondre à des questions complexes liées au monde réel.
Une nouvelle fonction en approche
L’objectif est de transformer l’application de navigation en assistant capable d’interpréter des demandes précises et de proposer des réponses personnalisées, bien au-delà de la simple recherche d’un lieu. Avec
Ask Maps, les utilisateurs peuvent désormais poser des questions directement dans Google Maps. Jusqu’à présent, ce type de recherche nécessitait souvent de parcourir de nombreux avis et résultats pour trouver l’information pertinente.
Grâce à Gemini, Google Maps est désormais capable d’analyser ces informations et de générer une réponse directement sur une carte personnalisée, en s’appuyant sur les données de plus de 300 millions de lieux répertoriés ainsi que sur les avis de la communauté Google. La fonctionnalité peut également servir à planifier un voyage, en proposant des suggestions adaptées aux recherches précédentes ou aux lieux enregistrés par l’utilisateur.
Une navigation immersive en 3D
En parallèle, Google introduit Immersive Navigation, présentée comme la plus importante évolution de la navigation dans Google Maps depuis plus de dix ans. Cette nouvelle expérience propose une visualisation en 3D du parcours, incluant les bâtiments, les ponts ou encore le relief du terrain.
L’application met également en évidence plusieurs éléments importants de la route : les voies de circulation, les passages piétons, les feux de signalisation ou les panneaux stop. L’objectif est d’offrir une meilleure compréhension spatiale de l’itinéraire, afin d’anticiper plus facilement les situations de conduite.
Pour générer ces nouvelles informations, Gemini s’appuie notamment sur les images de Google Street View et les photos aériennes. L’IA analyse ces données pour enrichir les cartes avec davantage de détails sur l’environnement réel, mais aussi pour mieux expliquer les alternatives d’itinéraires ou les compromis entre différentes routes. Google Maps pourra également proposer des aperçus d’itinéraires afin d’aider les utilisateurs à anticiper certaines actions, comme la recherche d’un parking.
Un déploiement progressif
La fonctionnalité Ask Maps est actuellement en cours de déploiement aux États-Unis et en Inde, sur iOS et Android. Google prévoit également de l’étendre prochainement à la version web de Google Maps. Le reste du monde viendra dans un second temps....
De son côté, Immersive Navigation commence à être déployée aux États-Unis et devrait arriver progressivement sur davantage d’appareils compatibles, y compris CarPlay et Android Auto, dans les prochains mois.
Qu'en penser ?
Avec l’intégration de Gemini, Google Maps franchit une nouvelle étape dans sa transformation. L’application devient progressivement un véritable assistant capable de comprendre des besoins concrets dans le monde réel et d’y répondre en quelques secondes. Et forcément elle creuse encore l'écart avec Apple Plans (et Siri).
À terme, cette évolution pourrait profondément changer la manière dont nous utilisons les cartes numériques. En combinant données locales, intelligence artificielle et visualisation immersive, Google cherche à faire de Maps un outil capable non seulement de naviguer, mais aussi d’anticiper nos besoins et d’organiser nos déplacements au quotidien.