Trois trottinettes électriques Ninebot Segway en promo : laquelle choisir pour ce printemps ?

Ninebot Segway E2 Pro E

Ninebot Segway F3 E

Ninebot Segway Max G3 E

La Ninebot E2 Pro E s’adresse avant tout. Grâce à son moteur arrière de 750W, elle assure une propulsion fluide et réactive, idéale pour les trajets du quotidien. Ses pneus tubeless de 10 pouces limitent les risques de crevaison, tout en offrant une bonne tenue de route.Elle embarque un double système de freinage avec un tambour à l’avant et un frein électronique à l’arrière, pour une décélération progressive et maîtrisée. Le système TCS (antipatinage) renforce la stabilité sur les chaussées humides ou irrégulières, et les clignotants intégrés ajoutent un vrai plus en matière de visibilité., la Ninebot F3 E combine puissance, confort et équipements haut de gamme. Son moteur délivre jusqu’à 1000W, ce qui permet de conserver une bonne accélération même sur terrain vallonné. Elle dispose d’une suspension hydraulique à l’avant et d’un bras oscillant à l’arrière, offrant un amorti efficace sur route comme sur pavés.. L’écran TFT intelligent permet un suivi précis des trajets avec navigation turn-by-turn intégrée, tandis que les pneus tubeless autocicatrisants réduisent considérablement les tracas liés aux crevaisons. Le tout est complété par les systèmes Segway AirLock et Segrid, qui renforcent la stabilité et la sécurité.Modèle plus haut de gamme, l. Son moteur affiche 2000W, ce qui lui permet de gravir des pentes jusqu’à 30 % sans ralentir. Avec une autonomie impressionnante de 80 km et une vitesse maximale de 25 km/h, elle se positionne comme un véritable véhicule urbain.Sa suspension hydraulique intégrale absorbe efficacement les irrégularités du terrain, tandis que le double frein à disque à double piston assure un freinage puissant et sécurisant. L’écran TFT embarque des fonctions avancées comme la navigation, et on retrouve les incontournables AirLock,, ainsi que Segride, le système de stabilisation développé par Segway. Un condensé de technologie et de performance pour les trajets les plus ambitieux.