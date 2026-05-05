Trois trottinettes électriques Ninebot Segway en promo : laquelle choisir pour ce printemps ?
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Ninebot Segway continue de muscler son offre urbaine avec trois modèles de trottinettes électriques qui couvrent tous les usages, du simple trajet domicile-travail au vrai road-trip urbain. En bonus, chacun bénéficie actuellement d’une belle réduction pour les French Days. Voici un tour d’horizon des E2 Pro E, F3 E et MAX G3 E, trois trottinettes bien différentes mais également séduisantes.
La Ninebot E2 Pro E s’adresse avant tout aux citadins en quête de compacité et de sécurité. Grâce à son moteur arrière de 750W, elle assure une propulsion fluide et réactive, idéale pour les trajets du quotidien. Ses pneus tubeless de 10 pouces limitent les risques de crevaison, tout en offrant une bonne tenue de route.
Elle embarque un double système de freinage avec un tambour à l’avant et un frein électronique à l’arrière, pour une décélération progressive et maîtrisée. Le système TCS (antipatinage) renforce la stabilité sur les chaussées humides ou irrégulières, et les clignotants intégrés ajoutent un vrai plus en matière de visibilité. Elle est également compatible avec l'App Localiser d'Apple , pratique pour garder un œil sur son deux-roues à distance.
Conçue pour les trajets plus longs et les utilisateurs exigeants, la Ninebot F3 E combine puissance, confort et équipements haut de gamme. Son moteur délivre jusqu’à 1000W, ce qui permet de conserver une bonne accélération même sur terrain vallonné. Elle dispose d’une suspension hydraulique à l’avant et d’un bras oscillant à l’arrière, offrant un amorti efficace sur route comme sur pavés.
L’autonomie atteint jusqu’à 70 km, de quoi assurer plusieurs jours de déplacement sans recharge. L’écran TFT intelligent permet un suivi précis des trajets avec navigation turn-by-turn intégrée, tandis que les pneus tubeless autocicatrisants réduisent considérablement les tracas liés aux crevaisons. Le tout est complété par les systèmes Segway AirLock et Segrid, qui renforcent la stabilité et la sécurité.
Modèle plus haut de gamme, la Ninebot MAX G3 E se distingue par sa puissance et sa polyvalence. Son moteur affiche 2000W, ce qui lui permet de gravir des pentes jusqu’à 30 % sans ralentir. Avec une autonomie impressionnante de 80 km et une vitesse maximale de 25 km/h, elle se positionne comme un véritable véhicule urbain.
Sa suspension hydraulique intégrale absorbe efficacement les irrégularités du terrain, tandis que le double frein à disque à double piston assure un freinage puissant et sécurisant. L’écran TFT embarque des fonctions avancées comme la navigation, et on retrouve les incontournables AirLock, la compatibilité avec l'App Localiser d'Apple, ainsi que Segride, le système de stabilisation développé par Segway. Un condensé de technologie et de performance pour les trajets les plus ambitieux.
• La trottinette Ninebot Segway E2 Pro E à 279,99€ au lieu de 329,99€
• La trottinette Ninebot Segway F3 E à 499,99€ au lieu de 599,99€
• La trottinette Ninebot Segway E2 Pro E à 799,99€ au lieu de 899,99€
• La trottinette Ninebot Segway F3 E à 499,99€ au lieu de 599,99€
• La trottinette Ninebot Segway E2 Pro E à 799,99€ au lieu de 899,99€
Ninebot Segway E2 Pro E
La Ninebot E2 Pro E s’adresse avant tout aux citadins en quête de compacité et de sécurité. Grâce à son moteur arrière de 750W, elle assure une propulsion fluide et réactive, idéale pour les trajets du quotidien. Ses pneus tubeless de 10 pouces limitent les risques de crevaison, tout en offrant une bonne tenue de route.
Elle embarque un double système de freinage avec un tambour à l’avant et un frein électronique à l’arrière, pour une décélération progressive et maîtrisée. Le système TCS (antipatinage) renforce la stabilité sur les chaussées humides ou irrégulières, et les clignotants intégrés ajoutent un vrai plus en matière de visibilité. Elle est également compatible avec l'App Localiser d'Apple , pratique pour garder un œil sur son deux-roues à distance.
La trottinette Ninebot Segway E2 Pro E à 279,99€ au lieu de 329,99€
Ninebot Segway F3 E
Conçue pour les trajets plus longs et les utilisateurs exigeants, la Ninebot F3 E combine puissance, confort et équipements haut de gamme. Son moteur délivre jusqu’à 1000W, ce qui permet de conserver une bonne accélération même sur terrain vallonné. Elle dispose d’une suspension hydraulique à l’avant et d’un bras oscillant à l’arrière, offrant un amorti efficace sur route comme sur pavés.
L’autonomie atteint jusqu’à 70 km, de quoi assurer plusieurs jours de déplacement sans recharge. L’écran TFT intelligent permet un suivi précis des trajets avec navigation turn-by-turn intégrée, tandis que les pneus tubeless autocicatrisants réduisent considérablement les tracas liés aux crevaisons. Le tout est complété par les systèmes Segway AirLock et Segrid, qui renforcent la stabilité et la sécurité.
• La trottinette Ninebot Segway F3 E à 499,99€ au lieu de 599,99€
Ninebot Segway Max G3 E
Modèle plus haut de gamme, la Ninebot MAX G3 E se distingue par sa puissance et sa polyvalence. Son moteur affiche 2000W, ce qui lui permet de gravir des pentes jusqu’à 30 % sans ralentir. Avec une autonomie impressionnante de 80 km et une vitesse maximale de 25 km/h, elle se positionne comme un véritable véhicule urbain.
Sa suspension hydraulique intégrale absorbe efficacement les irrégularités du terrain, tandis que le double frein à disque à double piston assure un freinage puissant et sécurisant. L’écran TFT embarque des fonctions avancées comme la navigation, et on retrouve les incontournables AirLock, la compatibilité avec l'App Localiser d'Apple, ainsi que Segride, le système de stabilisation développé par Segway. Un condensé de technologie et de performance pour les trajets les plus ambitieux.
• La trottinette Ninebot Segway E2 Pro E à 799,99€ au lieu de 899,99€