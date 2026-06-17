Les voleurs de voitures vont détester le nouveau Tracker Pro Max d'Invoxia

Un suivi en direct à la seconde près

Live Tracking

Deux nouveaux modes de surveillance intelligents

Un dossier de vol destiné aux assurances et aux forces de l’ordre

Dossier de vol

Apple a démocratisé le tracking avec l’AirTag. Avec le Tracker Pro Max, nous inaugurons une nouvelle catégorie de traceurs intelligents et évolutifs, dotés d’une technologie pensée pour en faire de véritables dispositifs antivols

Une fiche technique ambitieuse

Prix et disponibilité

Qu'en penser ?



Au-delà de ses traceurs GPS, Invoxia poursuit également son développement dans le domaine de la santé animale connectée. La société met notamment en avant son Biotracker, un dispositif destiné aux chiens capable d’analyser en temps réel plusieurs paramètres physiologiques, dont les fréquences cardiaque et respiratoire, grâce à plus de six capteurs embarqués et à des algorithmes d’intelligence artificielle.



Alors que les balises de localisation grand public comme l’AirTag d’Apple ont largement démocratisé le suivi d’objets, elles montrent aussi leurs limites dans un contexte de lutte contre le vol. Alertes de détection, désactivation relativement simple ou absence de suivi temps réel : autant de contraintes auxquelles Invoxia entend répondre avec ce nouveau produit.

Avec une esthétique semblable au précédent modèle, la principale nouveauté du Tracker Pro Max réside dans. Pour la première fois sur un traceur GPS autonome, il devient possible de suivre un véhicule ou un objet avec uneCette fonctionnalité s’appuie sur une connectivité 4G LTE-M basse consommation et une combinaison de technologies de géolocalisation incluant GPS, Wi-Fi et Bluetooth Low Energy. L’objectif est de permettre une localisation extrêmement précise lors d’un vol ou d’un déplacement suspect.Autre amélioration notable :. Grâce à une batterie de, Invoxia annonce jusqu’à six mois d’utilisation entre deux recharges, soit une endurance jusqu’à sept fois supérieure à celle de la génération précédente.Absence et Alarme. Le mode Absence cible les périodes prolongées d’immobilisation, comme les vacances ou les déplacements professionnels. Avant activation, l’application réalise un diagnostic complet de l’environnement afin d’évaluer la qualité du signal GPS et la pertinence de l’emplacement de stationnement.L’utilisateur peut ensuite. En cas de mouvement suspect, le système croise plusieurs paramètres — vibrations, évolution de la position sur plusieurs minutes et confirmation d’un déplacement réel — afin d’éviter les fausses alertes. Une notification prioritaire est alors envoyée au propriétaire ainsi qu’au contact désigné, tandis que le suivi temps réel s’active automatiquement.Le, de son côté, est conçu pour les stationnements de courte durée. Tous les capteurs restent actifs en permanence afin de détecter immédiatement tout mouvement ou changement de contexte. Une fonction de désactivation par proximité permet néanmoins d’éviter les alertes intempestives lorsque le smartphone du propriétaire est détecté à proximité du tracker.Celle-ci génère automatiquement un rapport contenant un QR Code permettant aux forces de l’ordre et aux compagnies d’assurance d’accéder directement à la localisation du traceur en temps réel.ce document vise à faciliter les démarches administratives tout en accélérant les opérations de récupération du véhicule ou du bien concerné., explique Clément Moreau, CEO d’Invoxia.. Il bénéficie d’une certification IP67 garantissant une résistance à la poussière et à l’immersion temporaire, ainsi que d’une recharge via USB-C.Parmi ses principales caractéristiques, on trouve une batterie Li-ion 2 000 mAh qui garantit jusqu’à, une connectivité 4G LTE-M, un positionnement, un suivi temps réel jusqu’à une position par seconde, la certification IP67, une carte SIM intégrée. Mais aussi un an d’abonnement inclus et une couverture dans plus de 40 paysLe Tracker Pro Max sera commercialisé à partir duen France et à l’international. Son tarif est fixé à. Le renouvellement du service de connectivité sera ensuite facturé