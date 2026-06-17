Les voleurs de voitures vont détester le nouveau Tracker Pro Max d'Invoxia
Par Laurence - Publié le
À l’occasion de VivaTech 2026, qui se tient à Paris du 17 au 20 juin, la société française Invoxia a levé le voile sur son nouveau traceur GPS haut de gamme, le Tracker Pro Max. Présenté comme une véritable solution antivol nouvelle génération, ce modèle se distingue par l’intégration inédite d’un mode de suivi en temps réel capable de transmettre une position chaque seconde.
Avec une esthétique semblable au précédent modèle, la principale nouveauté du Tracker Pro Max réside dans son mode
Cette fonctionnalité s’appuie sur une connectivité 4G LTE-M basse consommation et une combinaison de technologies de géolocalisation incluant GPS, Wi-Fi et Bluetooth Low Energy. L’objectif est de permettre une localisation extrêmement précise lors d’un vol ou d’un déplacement suspect.
Autre amélioration notable : l’autonomie. Grâce à une batterie de 2 000 mAh, Invoxia annonce jusqu’à six mois d’utilisation entre deux recharges, soit une endurance jusqu’à sept fois supérieure à celle de la génération précédente.
Pour compléter son arsenal antivol, Invoxia introduit deux nouveaux modes exclusifs : Absence et Alarme. Le mode Absence cible les périodes prolongées d’immobilisation, comme les vacances ou les déplacements professionnels. Avant activation, l’application réalise un diagnostic complet de l’environnement afin d’évaluer la qualité du signal GPS et la pertinence de l’emplacement de stationnement.
L’utilisateur peut ensuite définir une période d’absence et renseigner un contact d’urgence. En cas de mouvement suspect, le système croise plusieurs paramètres — vibrations, évolution de la position sur plusieurs minutes et confirmation d’un déplacement réel — afin d’éviter les fausses alertes. Une notification prioritaire est alors envoyée au propriétaire ainsi qu’au contact désigné, tandis que le suivi temps réel s’active automatiquement.
Le mode Alarme, de son côté, est conçu pour les stationnements de courte durée. Tous les capteurs restent actifs en permanence afin de détecter immédiatement tout mouvement ou changement de contexte. Une fonction de désactivation par proximité permet néanmoins d’éviter les alertes intempestives lorsque le smartphone du propriétaire est détecté à proximité du tracker.
Invoxia introduit également une fonctionnalité baptisée
Disponible uniquement après le dépôt d’une plainte, ce document vise à faciliter les démarches administratives tout en accélérant les opérations de récupération du véhicule ou du bien concerné.
Le Tracker Pro Max affiche des dimensions compactes de 113 x 39 x 19 mm pour un poids de seulement 70 grammes. Il bénéficie d’une certification IP67 garantissant une résistance à la poussière et à l’immersion temporaire, ainsi que d’une recharge via USB-C.
Parmi ses principales caractéristiques, on trouve une batterie Li-ion 2 000 mAh qui garantit jusqu’à 6 mois d’autonomie, une connectivité 4G LTE-M, un positionnement GPS, Wi-Fi et Bluetooth BLE, un suivi temps réel jusqu’à une position par seconde, la certification IP67, une carte SIM intégrée. Mais aussi un an d’abonnement inclus et une couverture dans plus de 40 pays
Le Tracker Pro Max sera commercialisé à partir du 1er juillet 2026 en France et à l’international. Son tarif est fixé à 179 euros avec un an d’abonnement inclus. Le renouvellement du service de connectivité sera ensuite facturé 59,85 euros par an.
Au-delà de ses traceurs GPS, Invoxia poursuit également son développement dans le domaine de la santé animale connectée. La société met notamment en avant son Biotracker, un dispositif destiné aux chiens capable d’analyser en temps réel plusieurs paramètres physiologiques, dont les fréquences cardiaque et respiratoire, grâce à plus de six capteurs embarqués et à des algorithmes d’intelligence artificielle.
Alors que les balises de localisation grand public comme l’AirTag d’Apple ont largement démocratisé le suivi d’objets, elles montrent aussi leurs limites dans un contexte de lutte contre le vol. Alertes de détection, désactivation relativement simple ou absence de suivi temps réel : autant de contraintes auxquelles Invoxia entend répondre avec ce nouveau produit.
Un suivi en direct à la seconde près
Avec une esthétique semblable au précédent modèle, la principale nouveauté du Tracker Pro Max réside dans son mode
Live Tracking. Pour la première fois sur un traceur GPS autonome, il devient possible de suivre un véhicule ou un objet avec une actualisation de position toutes les secondes.
Cette fonctionnalité s’appuie sur une connectivité 4G LTE-M basse consommation et une combinaison de technologies de géolocalisation incluant GPS, Wi-Fi et Bluetooth Low Energy. L’objectif est de permettre une localisation extrêmement précise lors d’un vol ou d’un déplacement suspect.
Autre amélioration notable : l’autonomie. Grâce à une batterie de 2 000 mAh, Invoxia annonce jusqu’à six mois d’utilisation entre deux recharges, soit une endurance jusqu’à sept fois supérieure à celle de la génération précédente.
Deux nouveaux modes de surveillance intelligents
Pour compléter son arsenal antivol, Invoxia introduit deux nouveaux modes exclusifs : Absence et Alarme. Le mode Absence cible les périodes prolongées d’immobilisation, comme les vacances ou les déplacements professionnels. Avant activation, l’application réalise un diagnostic complet de l’environnement afin d’évaluer la qualité du signal GPS et la pertinence de l’emplacement de stationnement.
L’utilisateur peut ensuite définir une période d’absence et renseigner un contact d’urgence. En cas de mouvement suspect, le système croise plusieurs paramètres — vibrations, évolution de la position sur plusieurs minutes et confirmation d’un déplacement réel — afin d’éviter les fausses alertes. Une notification prioritaire est alors envoyée au propriétaire ainsi qu’au contact désigné, tandis que le suivi temps réel s’active automatiquement.
Le mode Alarme, de son côté, est conçu pour les stationnements de courte durée. Tous les capteurs restent actifs en permanence afin de détecter immédiatement tout mouvement ou changement de contexte. Une fonction de désactivation par proximité permet néanmoins d’éviter les alertes intempestives lorsque le smartphone du propriétaire est détecté à proximité du tracker.
Un dossier de vol destiné aux assurances et aux forces de l’ordre
Invoxia introduit également une fonctionnalité baptisée
Dossier de vol. Celle-ci génère automatiquement un rapport contenant un QR Code permettant aux forces de l’ordre et aux compagnies d’assurance d’accéder directement à la localisation du traceur en temps réel.
Disponible uniquement après le dépôt d’une plainte, ce document vise à faciliter les démarches administratives tout en accélérant les opérations de récupération du véhicule ou du bien concerné.
Apple a démocratisé le tracking avec l’AirTag. Avec le Tracker Pro Max, nous inaugurons une nouvelle catégorie de traceurs intelligents et évolutifs, dotés d’une technologie pensée pour en faire de véritables dispositifs antivols, explique Clément Moreau, CEO d’Invoxia.
Une fiche technique ambitieuse
Le Tracker Pro Max affiche des dimensions compactes de 113 x 39 x 19 mm pour un poids de seulement 70 grammes. Il bénéficie d’une certification IP67 garantissant une résistance à la poussière et à l’immersion temporaire, ainsi que d’une recharge via USB-C.
Parmi ses principales caractéristiques, on trouve une batterie Li-ion 2 000 mAh qui garantit jusqu’à 6 mois d’autonomie, une connectivité 4G LTE-M, un positionnement GPS, Wi-Fi et Bluetooth BLE, un suivi temps réel jusqu’à une position par seconde, la certification IP67, une carte SIM intégrée. Mais aussi un an d’abonnement inclus et une couverture dans plus de 40 pays
Prix et disponibilité
Le Tracker Pro Max sera commercialisé à partir du 1er juillet 2026 en France et à l’international. Son tarif est fixé à 179 euros avec un an d’abonnement inclus. Le renouvellement du service de connectivité sera ensuite facturé 59,85 euros par an.
Qu'en penser ?
Au-delà de ses traceurs GPS, Invoxia poursuit également son développement dans le domaine de la santé animale connectée. La société met notamment en avant son Biotracker, un dispositif destiné aux chiens capable d’analyser en temps réel plusieurs paramètres physiologiques, dont les fréquences cardiaque et respiratoire, grâce à plus de six capteurs embarqués et à des algorithmes d’intelligence artificielle.
Alors que les balises de localisation grand public comme l’AirTag d’Apple ont largement démocratisé le suivi d’objets, elles montrent aussi leurs limites dans un contexte de lutte contre le vol. Alertes de détection, désactivation relativement simple ou absence de suivi temps réel : autant de contraintes auxquelles Invoxia entend répondre avec ce nouveau produit.