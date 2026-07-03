Starway SUV Off-Road : le vélo électrique français qui supprime les vitesses et le dérailleur
Par Vincent Lautier - Publié le
La marque française Starway vient de dévoiler son SUV Off-Road, un vélo à assistance électrique qui fait le pari de supprimer purement et simplement les vitesses et le dérailleur. L'assistance se gère toute seule grâce à une technologie maison brevetée, le tout est assemblé en France et vendu 2390 €, avec une assurance contre le vol incluse pendant 3 ans.
L'idée est en fait assez simple : vous pédalez, le vélo s'occupe du reste. Le système analyse en continu votre effort et ajuste la puissance du moteur pour garder une cadence de pédalage idéale, sans avoir à jongler entre les niveaux d'assistance. Il y a quand même le choix entre quatre modes, de l'éco qui ménage la batterie au mode sport qui muscle les accélérations. Un autre brevet, baptisé TPS, remplace le dérailleur par un pédalier spécifique associé à une courroie crantée renforcée. Du coup, vous avez une transmission silencieuse, sans graisse, plus durable qu'une chaîne classique.
Sous le cadre ouvert en aluminium 6061, facile à enjamber, Starway loge un moteur Shengyi de 250 W qui délivre 65 Nm de couple, épaulé par un mode Booster dans les fortes montées ou les démarrages chargés. La batterie de 600 Wh doit permettre entre 80 et 110 km d'autonomie selon le parcours, avec une recharge complète en 5 heures. Une fourche SR Suntour offre 100 mm de débattement et la tige de selle suspendue absorbe le reste, et les freins hydrauliques Tektro Dorado à 4 pistons se chargent de tout arrêter. Des pneus Hutchinson Python en 27,5 pouces et un antivol Auvray livré de série complètent un équipement plutôt généreux pour 2390 €.
Starway ajoute un argument présenté comme unique en France : une assurance Protec'Vol incluse pendant 3 ans, sans surcoût. En cas de vol, le vélo est remplacé par un modèle neuf identique ou équivalent, sans franchise ni avance de frais. C'est vraiment un très bon argument. Le vélo pèse lui assez lourd : 28 kg sur la balance, dont 3 kg de batterie.
Sur le papier, la promesse est sympa : un vélo qu'on enfourche sans réfléchir, sans vitesses à gérer ni chaîne à graisser. Face à la concurrence équipée en courroie, le tarif de 2390 € assemblés en France est plutôt très correct. Sauf que voilà, 28 kg c'est beaucoup, et l'assistance 100 % automatique devra prouver en conditions réelles qu'elle réagit aussi finement qu'annoncé. Pour qui cherche la tranquillité avant la performance, ce SUV Off-Road coche plus de cases que la plupart des VAE du segment.
Une assistance qui décide à votre place
L'idée est en fait assez simple : vous pédalez, le vélo s'occupe du reste. Le système analyse en continu votre effort et ajuste la puissance du moteur pour garder une cadence de pédalage idéale, sans avoir à jongler entre les niveaux d'assistance. Il y a quand même le choix entre quatre modes, de l'éco qui ménage la batterie au mode sport qui muscle les accélérations. Un autre brevet, baptisé TPS, remplace le dérailleur par un pédalier spécifique associé à une courroie crantée renforcée. Du coup, vous avez une transmission silencieuse, sans graisse, plus durable qu'une chaîne classique.
Une fiche technique sérieuse, un poids qui l'est moins
Sous le cadre ouvert en aluminium 6061, facile à enjamber, Starway loge un moteur Shengyi de 250 W qui délivre 65 Nm de couple, épaulé par un mode Booster dans les fortes montées ou les démarrages chargés. La batterie de 600 Wh doit permettre entre 80 et 110 km d'autonomie selon le parcours, avec une recharge complète en 5 heures. Une fourche SR Suntour offre 100 mm de débattement et la tige de selle suspendue absorbe le reste, et les freins hydrauliques Tektro Dorado à 4 pistons se chargent de tout arrêter. Des pneus Hutchinson Python en 27,5 pouces et un antivol Auvray livré de série complètent un équipement plutôt généreux pour 2390 €.
Trois ans d'assurance vol, 28 kilos sur la balance
Starway ajoute un argument présenté comme unique en France : une assurance Protec'Vol incluse pendant 3 ans, sans surcoût. En cas de vol, le vélo est remplacé par un modèle neuf identique ou équivalent, sans franchise ni avance de frais. C'est vraiment un très bon argument. Le vélo pèse lui assez lourd : 28 kg sur la balance, dont 3 kg de batterie.
On en dit quoi ?
Sur le papier, la promesse est sympa : un vélo qu'on enfourche sans réfléchir, sans vitesses à gérer ni chaîne à graisser. Face à la concurrence équipée en courroie, le tarif de 2390 € assemblés en France est plutôt très correct. Sauf que voilà, 28 kg c'est beaucoup, et l'assistance 100 % automatique devra prouver en conditions réelles qu'elle réagit aussi finement qu'annoncé. Pour qui cherche la tranquillité avant la performance, ce SUV Off-Road coche plus de cases que la plupart des VAE du segment.