Trek Charge WaveCel : un casque pour vélo électrique avec feu arrière, à 169,99 euros

On en dit quoi ?



On aime bien l'idée du feu fourni et facile à retirer : ce sera toujours un achat et une fixation de moins à prévoir. À ce prix, le confort mérite quand même un passage en magasin. Un casque que l'on ajuste facilement et que l'on supporte toute la semaine a davantage de chances d'être porté à chaque trajet.