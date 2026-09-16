Trek Charge WaveCel : un casque pour vélo électrique avec feu arrière, à 169,99 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Le nouveau Charge WaveCel de Trek réunit une certification pour les vélos électriques rapides et un feu arrière magnétique fourni dans la boîte. Ce casque urbain obtient quatre étoiles aux tests de Virginia Tech. Il est affiché à 169,99 euros sur le catalogue français, avec un éclairage annoncé visible jusqu'à 400 mètres en journée.
Trek vise les cyclistes qui utilisent leur vélo pour aller travailler, faire leurs courses ou circuler sur les pistes cyclables. Le feu Flare se fixe à l'arrière du casque par aimant. Vous pouvez le détacher pour le recharger au bureau ou à la maison, sans devoir poser tout le casque près d'une prise. Le communiqué annonce une recharge en 90 minutes et quatre modes de flash.
Le fabricant promet une visibilité jusqu'à 400 mètres en plein jour. Il s'agit de la distance à laquelle le feu peut être repéré, et non d'une portée d'éclairage de la chaussée. Les casques équipés d'éclairage placent ce signal assez haut sur le cycliste, au-dessus d'éventuelles sacoches.
Le Charge WaveCel répond à la norme NTA 8776, prévue pour les casques destinés aux vélos dont l'assistance électrique peut atteindre 45 km/h. Elle ne garantit évidemment pas l'absence de blessure lors d'une chute à cette vitesse (surtout qu'en France, les 45 km/h ne sont pas légaux sur nos routes). La structure WaveCel à l'intérieur du casque est conçue pour absorber une partie de l'énergie des impacts, y compris leurs effets de rotation.
Virginia Tech attribue quatre étoiles à cette version Trek 2026 du Charge WaveCel. Le laboratoire recommande de choisir un casque noté quatre ou cinq étoiles. Son évaluation comprend 24 impacts et prend en compte les mouvements linéaires et les rotations de la tête pour estimer le risque de commotion dans les situations testées.
Le serrage utilise une molette BOA, avec une boucle magnétique Fidlock pour fermer la jugulaire. Les sangles sont réglables et une ouverture à l'arrière permet de passer un antivol pour attacher le casque au vélo. Pour les utilisateurs de vélo électrique qui s'arrêtent plusieurs fois pendant une sortie, ces détails peuvent rendre le casque moins encombrant une fois descendu de selle.
Trek annonce 50 grammes de moins que sur la version précédente et une meilleure ventilation. La fiche française indique 370 grammes en taille M, avec des tailles S et L également proposées. Le casque est annoncé disponible chez les revendeurs Trek et sur le site de la marque, au tarif français affiché de 169,99 euros, feu compris.
On aime bien l'idée du feu fourni et facile à retirer : ce sera toujours un achat et une fixation de moins à prévoir. À ce prix, le confort mérite quand même un passage en magasin. Un casque que l'on ajuste facilement et que l'on supporte toute la semaine a davantage de chances d'être porté à chaque trajet.
Un feu que l'on retire pour le recharger
Trek vise les cyclistes qui utilisent leur vélo pour aller travailler, faire leurs courses ou circuler sur les pistes cyclables. Le feu Flare se fixe à l'arrière du casque par aimant. Vous pouvez le détacher pour le recharger au bureau ou à la maison, sans devoir poser tout le casque près d'une prise. Le communiqué annonce une recharge en 90 minutes et quatre modes de flash.
Le fabricant promet une visibilité jusqu'à 400 mètres en plein jour. Il s'agit de la distance à laquelle le feu peut être repéré, et non d'une portée d'éclairage de la chaussée. Les casques équipés d'éclairage placent ce signal assez haut sur le cycliste, au-dessus d'éventuelles sacoches.
Une certification et quatre étoiles
Le Charge WaveCel répond à la norme NTA 8776, prévue pour les casques destinés aux vélos dont l'assistance électrique peut atteindre 45 km/h. Elle ne garantit évidemment pas l'absence de blessure lors d'une chute à cette vitesse (surtout qu'en France, les 45 km/h ne sont pas légaux sur nos routes). La structure WaveCel à l'intérieur du casque est conçue pour absorber une partie de l'énergie des impacts, y compris leurs effets de rotation.
Virginia Tech attribue quatre étoiles à cette version Trek 2026 du Charge WaveCel. Le laboratoire recommande de choisir un casque noté quatre ou cinq étoiles. Son évaluation comprend 24 impacts et prend en compte les mouvements linéaires et les rotations de la tête pour estimer le risque de commotion dans les situations testées.
Des réglages pensés pour les trajets quotidiens
Le serrage utilise une molette BOA, avec une boucle magnétique Fidlock pour fermer la jugulaire. Les sangles sont réglables et une ouverture à l'arrière permet de passer un antivol pour attacher le casque au vélo. Pour les utilisateurs de vélo électrique qui s'arrêtent plusieurs fois pendant une sortie, ces détails peuvent rendre le casque moins encombrant une fois descendu de selle.
Trek annonce 50 grammes de moins que sur la version précédente et une meilleure ventilation. La fiche française indique 370 grammes en taille M, avec des tailles S et L également proposées. Le casque est annoncé disponible chez les revendeurs Trek et sur le site de la marque, au tarif français affiché de 169,99 euros, feu compris.
On en dit quoi ?
On aime bien l'idée du feu fourni et facile à retirer : ce sera toujours un achat et une fixation de moins à prévoir. À ce prix, le confort mérite quand même un passage en magasin. Un casque que l'on ajuste facilement et que l'on supporte toute la semaine a davantage de chances d'être porté à chaque trajet.