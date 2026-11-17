Amflow UE : DJI s'attaque au vélo de ville dès 3 099 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Après avoir secoué le petit monde du VTT électrique, Amflow, la marque de vélos créée par DJI, vise les trajets du quotidien. Sa gamme UE loge un moteur digne de ses VTT dans un vélo urbain en carbone de 20,9 kg, compatible avec Localiser d'Apple et pensé pour se partager en famille. De quoi, peut-être, inquiéter sérieusement les grandes marques européennes.
Amflow n'est pas une marque de vélos comme les autres. Derrière ce nom se trouve DJI, le géant chinois du drone, entré avec fracas sur ce marché à l'été 2024 avec un VTT électrique dont le moteur Avinox avait donné des sueurs froides à Bosch et à toute l'industrie allemande. La gamme UE, dont le nom signifie d'ailleurs Urban and Easy, transpose cette technologie dans un registre bien plus sage, celui des courses, de l'école et du trajet maison-bureau.
Le cadre à enjambement bas est en fibre de carbone intégrale et ne pèse que 2,35 kg à lui seul. Une seule taille convient aux cyclistes de 155 à 190 cm grâce à deux potences interchangeables de hauteurs différentes, et une version XS pour les personnes mesurant entre 140 et 160 cm arrivera en 2027. La position de conduite est presque droite pour soulager le dos et les épaules, la fourche avant absorbe les pavés avec ses 65 mm de débattement, et la tige de selle télescopique ajoute sa propre petite suspension.
Le système Avinox M2 envoie 125 Nm de couple et 1 100 W en crête, des chiffres que l'on trouvait jusqu'ici sur les VTT électriques de la marque et qui permettent de grimper des pentes de 30 % avec un vélo chargé. La nouvelle fonction Auto Boost déclenche automatiquement le mode le plus puissant quand la situation l'exige, au démarrage à un feu rouge par exemple, et le contrôle de traction adoucit les départs sur sol glissant. Le tout reste sous les 45 dB. La batterie amovible de 600 Wh annonce jusqu'à 132 km d'autonomie en mode Eco, et se recharge entièrement en 2 h 23 avec le chargeur rapide de 508 W, vendu en option.
Le choix entre les deux modèles se fera surtout sur la transmission. L'UE Carbon, facturé 3 099 euros, reçoit un dérailleur électronique à 10 vitesses développé avec TRP. L'UE Carbon Pro, à 3 499 euros, passe à la courroie en carbone Gates associée à un moyeu électronique à 3 rapports, capable de changer de vitesse même à l'arrêt et qui ne demande presque aucun entretien. Les deux versions sont en vente dès ce 17 novembre sur le site d'Amflow et chez les revendeurs agréés, en France comme ailleurs.
La partie connectée devrait parler aux possesseurs d'iPhone. Le vélo s'intègre au réseau Localiser d'Apple et se suit donc à la trace comme un AirTag, l'application Avinox Ride communique avec l'Apple Watch pour synchroniser les données de santé ou déverrouiller le vélo, et un mode fréquence cardiaque ajuste l'assistance pour vous maintenir dans la zone d'effort choisie. Au guidon, un écran tactile de 1,4 pouce côtoie un support de téléphone avec recharge sans fil de 15 W, et l'éclairage passe tout seul en feux de croisement avant de s'intensifier au freinage.
Un antivol en fer à cheval certifié ART 2 étoiles est intégré au cadre et partage sa clé avec celle de la batterie. En cas de vol, un mode Perdu permet de verrouiller les composants à distance. Les porte-bagages acceptent de leur côté 20 kg à l'avant et 27 kg à l'arrière, sièges enfant et sacoches compris.
DJI applique au vélo électrique la méthode qui a fait son succès dans le drone, une intégration totale du moteur à l'application, et des prix que les autres auront du mal à suivre. Un vélo urbain tout carbone, avec transmission électronique et ce niveau de connectivité autour de 3 000 euros, on ne voit pas grand-chose d'équivalent chez les marques européennes. On peut quand même regretter l'unique coloris Blanc lunaire et le chargeur rapide vendu en option. Après le VTT, c'est maintenant sur le terrain des Bosch et des Cowboy que DJI vient jouer, et on voit mal ce qui pourrait l'arrêter.
Un carbone qui se partage
Amflow n'est pas une marque de vélos comme les autres. Derrière ce nom se trouve DJI, le géant chinois du drone, entré avec fracas sur ce marché à l'été 2024 avec un VTT électrique dont le moteur Avinox avait donné des sueurs froides à Bosch et à toute l'industrie allemande. La gamme UE, dont le nom signifie d'ailleurs Urban and Easy, transpose cette technologie dans un registre bien plus sage, celui des courses, de l'école et du trajet maison-bureau.
Le cadre à enjambement bas est en fibre de carbone intégrale et ne pèse que 2,35 kg à lui seul. Une seule taille convient aux cyclistes de 155 à 190 cm grâce à deux potences interchangeables de hauteurs différentes, et une version XS pour les personnes mesurant entre 140 et 160 cm arrivera en 2027. La position de conduite est presque droite pour soulager le dos et les épaules, la fourche avant absorbe les pavés avec ses 65 mm de débattement, et la tige de selle télescopique ajoute sa propre petite suspension.
Un moteur de VTT en pleine ville
Le système Avinox M2 envoie 125 Nm de couple et 1 100 W en crête, des chiffres que l'on trouvait jusqu'ici sur les VTT électriques de la marque et qui permettent de grimper des pentes de 30 % avec un vélo chargé. La nouvelle fonction Auto Boost déclenche automatiquement le mode le plus puissant quand la situation l'exige, au démarrage à un feu rouge par exemple, et le contrôle de traction adoucit les départs sur sol glissant. Le tout reste sous les 45 dB. La batterie amovible de 600 Wh annonce jusqu'à 132 km d'autonomie en mode Eco, et se recharge entièrement en 2 h 23 avec le chargeur rapide de 508 W, vendu en option.
Le choix entre les deux modèles se fera surtout sur la transmission. L'UE Carbon, facturé 3 099 euros, reçoit un dérailleur électronique à 10 vitesses développé avec TRP. L'UE Carbon Pro, à 3 499 euros, passe à la courroie en carbone Gates associée à un moyeu électronique à 3 rapports, capable de changer de vitesse même à l'arrêt et qui ne demande presque aucun entretien. Les deux versions sont en vente dès ce 17 novembre sur le site d'Amflow et chez les revendeurs agréés, en France comme ailleurs.
Localiser et Apple Watch au guidon
La partie connectée devrait parler aux possesseurs d'iPhone. Le vélo s'intègre au réseau Localiser d'Apple et se suit donc à la trace comme un AirTag, l'application Avinox Ride communique avec l'Apple Watch pour synchroniser les données de santé ou déverrouiller le vélo, et un mode fréquence cardiaque ajuste l'assistance pour vous maintenir dans la zone d'effort choisie. Au guidon, un écran tactile de 1,4 pouce côtoie un support de téléphone avec recharge sans fil de 15 W, et l'éclairage passe tout seul en feux de croisement avant de s'intensifier au freinage.
Un antivol en fer à cheval certifié ART 2 étoiles est intégré au cadre et partage sa clé avec celle de la batterie. En cas de vol, un mode Perdu permet de verrouiller les composants à distance. Les porte-bagages acceptent de leur côté 20 kg à l'avant et 27 kg à l'arrière, sièges enfant et sacoches compris.
On en dit quoi ?
DJI applique au vélo électrique la méthode qui a fait son succès dans le drone, une intégration totale du moteur à l'application, et des prix que les autres auront du mal à suivre. Un vélo urbain tout carbone, avec transmission électronique et ce niveau de connectivité autour de 3 000 euros, on ne voit pas grand-chose d'équivalent chez les marques européennes. On peut quand même regretter l'unique coloris Blanc lunaire et le chargeur rapide vendu en option. Après le VTT, c'est maintenant sur le terrain des Bosch et des Cowboy que DJI vient jouer, et on voit mal ce qui pourrait l'arrêter.