Xiaomi prépare un smartphone avec une batterie de 7000 mAh et le Snapdragon 8s Elite

Ce future smartphone pourrait intégrer la gamme Redmi (ici le K70)

Un processeur optimisé pour le milieu de gamme

Le successeur du Realme GT Neo 6 SE aura aussi une énorme batterie

Une batterie de grande capacité avec charge rapide filaire

Positionnement dans la gamme Redmi possible

Xiaomi serait donc sur le point de lancer un smartphone équipé du Snapdragon 8s Elite, également connu sous le nom Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735). Ce processeur succède au Snapdragon 8s Gen 3 et se positionne comme une solution équilibrée entre performances et efficacité énergétique.Le smartphone intégrera une batterie de 7000 mAh accompagnée d’un système de charge rapide filaire de 90 W.À noter que, selon les fuites, la charge sans fil ne serait pas incluse. Xiaomi aurait aussi expérimenté des configurations avec des batteries atteignant 7500 mAh et une charge rapide de 100 W, sans confirmation de leur intégration dans ce modèle.Le modèle reste à ce jour non identifié, mais des indices pointent vers la gamme Redmi, potentiellement sous les noms Redmi Turbo 4 Pro ou Redmi K90.La série Redmi K80, qui sera lancée le 27 novembre en Chine, est dotée de batteries allant jusqu’à 6500 mAh avec charge rapide de 120 W, ce qui pourrait indiquer une cohérence au sein de la gamme. Xiaomi n’est pas le seul à miser sur des batteries de grande capacité dans le milieu de gamme. Realme, par exemple, prévoit de lancer en décembre le Realme Neo 7, qui inclura également une batterie de 7000 mAh.Ou vous préférez un smartphone plus fin et plus esthétique, à un smartphone plus endurant ?