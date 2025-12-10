Les États-Unis déclarent officiellement la guerre à la police Calibri, jugée trop woke
Par Vincent Lautier - Publié le
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio vient d'ordonner le retour à la police Times New Roman pour toutes les correspondances officielles du Département d'État. Exit Calibri, jugée trop informelle et associée aux initiatives de diversité de l'administration Biden.
Dans un mémo daté du 9 décembre intitulé
Le mémo précise que les polices à empattement comme Times New Roman sont généralement perçues comme évoquant la tradition, la formalité et le cérémonial. Rubio note que cette police est déjà utilisée par la Maison Blanche, la Cour suprême et d'autres entités fédérales, ainsi que sur la carlingue d'Air Force One. Calibri, elle, serait trop informelle et entrerait en conflit avec le papier à en-tête officiel du département.
Le changement de 2023 avait été recommandé par le bureau de la diversité et de l'inclusion du Département d'État, depuis aboli par Rubio. L'argument principal était que Calibri, police sans empattement, serait plus lisible pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou de dyslexie. Plusieurs études suggèrent effectivement que les polices sans serif facilitent la lecture pour certains handicaps visuels.
Ironie du sort, Microsoft avait lui-même abandonné Calibri comme police par défaut en 2023, la remplaçant par Aptos. Le Département d'État était donc passé à une police que Microsoft venait de rétrograder. Avant 2004, le département utilisait Courier New, puis Times New Roman pendant près de 20 ans jusqu'au changement de Blinken. La taille passe également de 15 à 14 points.
Difficile de ne pas voir dans cette décision un symbole plus qu'une mesure pratique. Le mémo de Rubio s'inscrit clairement dans la volonté de l'administration Trump d'effacer toute trace des programmes de diversité mis en place sous Biden. Que la typographie devienne un terrain de bataille politique entre Républicains et Démocrates, c'est assez cocasse. Par contre, supprimer une mesure d'accessibilité au nom du décorum, c'est quand même un peu curieux.
Une directive pour restaurer le décorum
Dans un mémo daté du 9 décembre intitulé
Return to Tradition: Times New Roman 14-Point Font Required for All Department Paper, Marco Rubio a ordonné à tous les postes diplomatiques américains d'abandonner la police Calibri au profit de Times New Roman en taille 14 points. Selon le secrétaire d'État, le passage à Calibri décidé en 2023 par son prédécesseur Antony Blinken n'a abouti qu'à la dégradation des correspondances officielles du département.
Le mémo précise que les polices à empattement comme Times New Roman sont généralement perçues comme évoquant la tradition, la formalité et le cérémonial. Rubio note que cette police est déjà utilisée par la Maison Blanche, la Cour suprême et d'autres entités fédérales, ainsi que sur la carlingue d'Air Force One. Calibri, elle, serait trop informelle et entrerait en conflit avec le papier à en-tête officiel du département.
Une question d'accessibilité controversée
Le changement de 2023 avait été recommandé par le bureau de la diversité et de l'inclusion du Département d'État, depuis aboli par Rubio. L'argument principal était que Calibri, police sans empattement, serait plus lisible pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou de dyslexie. Plusieurs études suggèrent effectivement que les polices sans serif facilitent la lecture pour certains handicaps visuels.
Ironie du sort, Microsoft avait lui-même abandonné Calibri comme police par défaut en 2023, la remplaçant par Aptos. Le Département d'État était donc passé à une police que Microsoft venait de rétrograder. Avant 2004, le département utilisait Courier New, puis Times New Roman pendant près de 20 ans jusqu'au changement de Blinken. La taille passe également de 15 à 14 points.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas voir dans cette décision un symbole plus qu'une mesure pratique. Le mémo de Rubio s'inscrit clairement dans la volonté de l'administration Trump d'effacer toute trace des programmes de diversité mis en place sous Biden. Que la typographie devienne un terrain de bataille politique entre Républicains et Démocrates, c'est assez cocasse. Par contre, supprimer une mesure d'accessibilité au nom du décorum, c'est quand même un peu curieux.