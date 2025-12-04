Trump veut légaliser les kei cars japonaises aux États-Unis
Lors d'une conférence de presse consacrée aux normes automobiles, Donald Trump a créé la surprise en annonçant vouloir légaliser les kei cars, ces mini-voitures japonaises ultra-populaires à Tokyo mais interdites outre-Atlantique. Une annonce inattendue qui ravit les passionnés de petits véhicules, même si les détails réglementaires restent encore assez flous.
Un virage inattendu dans la politique automobile
Donald Trump vient de créer la surprise lors de sa conférence de presse du 3 décembre 2025 à la Maison Blanche. En présentant son initiative "Freedom Means Affordable Cars", qui revoit à la baisse les normes d'efficacité énergétique héritées de l'administration Biden, le président a glissé une annonce qui a fait bondir les passionnés d'automobile : l'ouverture du marché américain aux kei cars japonaises. Ces petits véhicules, ultra-populaires au Japon, sont jusqu'ici interdits ou très difficiles à immatriculer dans la plupart des États américains.
Des mini-voitures aux normes très strictes
Les kei cars répondent à des spécifications précises imposées par la réglementation japonaise : moteur de 660 cm3 maximum, longueur limitée à 3,4 mètres et largeur de 1,48 mètre. Ces dimensions lilliputiennes permettent des avantages fiscaux et de stationnement au Japon, où ces véhicules représentent environ un tiers des ventes. On y trouve de tout, du petit utilitaire au roadster mid-engine, en passant par des camionnettes compactes. Leur prix attractif, autour de 11 000 dollars pour une Honda N-One au Japon, les rend particulièrement séduisants face aux tarifs américains.
Une production américaine obligatoire
Le secrétaire aux Transports Sean Duffy a confirmé avoir reçu la directive de lever les obstacles réglementaires. Par contre, l'administration Trump pose une condition claire : ces véhicules devront être fabriqués sur le sol américain pour être vendus aux États-Unis. Cette exigence soulève des interrogations sur la viabilité économique du projet. Les coûts de main-d'œuvre américains pourraient gonfler significativement le prix final, réduisant l'intérêt premier de ces voitures bon marché. Les constructeurs japonais devront donc trouver des capacités de production locales, un défi logistique loin d'être simple.
On en dit quoi ?
On voit bien que cette annonce, aussi séduisante soit-elle pour les amateurs de petites voitures, reste pour l'instant très floue sur les détails réglementaires. Les normes de sécurité américaines diffèrent sensiblement des standards japonais, et adapter ces véhicules pourrait s'avérer coûteux. Difficile aussi de ne pas remarquer que le marché américain a historiquement boudé les petits véhicules, la Smart et la Toyota Yaris en ayant fait les frais. Reste à voir si les kei cars trouveront leur public outre-Atlantique.