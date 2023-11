Insolite : le prompteur de Tim Cook bugge devant la First Lady, Jill Biden

Un petit bug dans l'introduction !

visant à faciliter la croissance économique, la coopération, les échanges et l'investissement de la région Asie-Pacifique

et c’est là que tout bascule

C'est difficile à imaginer maintenant, mais cet espace splendide dans lequel nous nous asseyons, et cette entreprise, l'une des plus grandes au monde, ont commencé par des débuts modestes dans le petit garage familial de Steve Jobs à seulement 15 minutes d'ici.



Lorsque Apple a débuté en 1976, il n’y avait pas d’ordinateurs personnels, ils étaient austères et peu conviviaux. Combien d'entre vous se souviennent encore de la première fois qu’ils ont vu ou utilisé un ordinateur. La vision de Steve Jobs n’était pas encore à l’iPhone…/... Il croyait qu’au fond, chacun de nous recherchait une connexion et que la technologie pourrait faciliter cette connexion. .

Une connexion dangereuse

Ces problèmes étaient autrefois cachés, mais maintenant les gens sont assez courageux pour s'exprimer et demander de l'aide

tout comme nous nous entraînons pour améliorer notre santé et notre forme physique, la santé mentale ne peut être entretenue qu’avec autant sinon plus d’attention que notre bien-être physique

C'est en effet vendredi dernier que s'est tenu ce sommet organisé au nom de l'APEC (). Il s'agit d'un forum économique intergouvernementalLe discours inaugural a été prononcé par Tim Cook avant qu'un bug technique ne survienne () l’obligeant à écourter de façon inopinée son intervention. A ses côtés, se tenaient plusieurs conférenciers, dont la First Lady, la(des Blackpink) et enfin le. Reprenant le flambeau d'un Tim Cook un brin décontenancé, le Dr Biden a fait référence à la vision du cofondateur d'Apple, Steve Jobs.Mais l'objet de ce forum étant la santé mentale, elle fait ainsi le lien entre le passé et le présent.(mais c'est aussi une belle opération de communication). Véritable produit marketing issu de la machine Kpop, la jeune femme est bien placée pour, surtout si on prend en compte les vagues de suicides des artistes ou des étudiants sud-coréens soumis à une pression effroyable :