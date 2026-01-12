Vous avez reçu un email bizarre d'Instagram ? Simple bug ou cyberattaque majeure ?

On en dit quoi ?



C'est quand même un peu gênant pour Instagram. D'un côté, Meta minimise l'incident et parle d'une simple faille corrigée qui n'a jamais permis d'accéder aux comptes. De l'autre, une société de cybersécurité évoque des millions de comptes dont les données personnelles seraient en vente. Les deux versions ne collent pas vraiment. Et puis franchement, recevoir des emails de réinitialisation qu'on n'a jamais demandés, ça n'inspire pas confiance. Si vous faites partie des utilisateurs touchés, le mieux reste d'activer l'authentification à deux facteurs et de vérifier quels appareils sont connectés à votre compte. On n'est jamais trop prudent.