Facebook, Instagram et WhatsApp bientôt en partie payants ? On y arrive

On en dit quoi ?



Meta fait tout simplement comme Snapchat, qui a su prouver que les utilisateurs étaient prêts à payer pour des petits bonus. Si Meta reste autour des 4-5 euros par mois, ça peut passer. Au-delà, ça risque de coincer. Et surtout, on attend de voir ce que WhatsApp proposera de concret, parce que pour l'instant c'est un peu flou. Vous seriez prêts à payer pour ce genre de services en plus vous ?