Comment rendre les groupes WhatsApp plus clairs et mieux organisés
Par Laurence - Publié le
Même si tous les regards se tournent du côté de Las Vegas, WhatsApp continue de faire évoluer ses discussions de groupe. Meta vient d’annoncer le déploiement de trois nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’organisation et le contexte des conversations réunissant de nombreux participants : les tags de membres, les stickers de texte et les rappels d’événements personnalisés.
Des tags pour mieux contextualiser les rôles de chacun
Première nouveauté : les Member Tags. Cette fonction permet à chaque utilisateur de s’attribuer un rôle différent en fonction du groupe dans lequel il se trouve. Un même compte WhatsApp pourra ainsi apparaître comme Coach dans un groupe sportif, Big Boss dans un groupe familial ou Organisateur dans un autre fil de discussion.
Il s’agit apparemment ici d’apporter plus de contexte aux échanges, sans avoir à se présenter ou à rappeler son rôle à chaque conversation. Cette approche peut s'avérer particulièrement utile dans les groupes réunissant des personnes qui ne se connaissent pas toutes directement.
Les stickers de texte arrivent dans les discussions
WhatsApp introduit également les Text Stickers, une fonction qui transforme instantanément un mot ou une phrase tapée en autocollant graphique. Ces stickers peuvent ensuite être enregistrés et ajoutés à des packs personnalisés, à la manière des autocollants déjà populaires sur la plateforme.
Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté de WhatsApp de rendre les échanges plus expressifs, tout en restant intégrée nativement à l’application, sans passer par des outils externes ou des images importées.
Des rappels d’événements plus flexibles
Enfin, WhatsApp améliore la gestion des événements dans les groupes avec des Rappels (Event Reminders) plus avancés. Lorsqu’un événement est créé et partagé dans une discussion, l’organisateur peut désormais définir des rappels anticipés personnalisés pour les participants.
Selon Meta, cette fonction vise à éviter les oublis courants : se rappeler de partir plus tôt pour une soirée, ne pas manquer un appel collectif ou arriver à l’heure à un rendez-vous. Une évolution logique alors que WhatsApp est de plus en plus utilisé comme outil de coordination au quotidien.
Qu’en penser ?
Ces trois nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement mondial pour l’ensemble des utilisateurs WhatsApp. Elles s’inscrivent dans une série d’évolutions récentes de la plateforme. D'un coté, la prise en charge des messageries tierces dans l’Union européenne, en réponse au Digital Markets Act. De l'autre, le lancement officiel de WhatsApp sur Apple Watch, permettant de consulter et répondre aux messages directement depuis la montre.
Ces ajouts visent à rendre les échanges plus lisibles et plus pratiques, notamment dans les groupes familiaux, associatifs ou professionnels, où les rôles et les informations se multiplient rapidement. De cette manière, WhatsApp continue de renforcer sa position non seulement comme messagerie instantanée, mais aussi comme outil d’organisation et de communication de groupe, capable de s’adapter à des usages toujours plus variés.