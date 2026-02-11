La Fédération Française de Voile piratée : des centaines de milliers de profils dans la nature !
Par Denis Vaillant - Publié le
Mauvaise nouvelle pour les amateurs de grand large et de régates. Après le tir, le golf, le football et la natation, la Fédération Française de Voile (FFVoile) vient d'officialiser une violation de données massive touchant son système informatique. Si vous êtes licencié ou l'avez été récemment, vos informations personnelles sont malheureusement entre les mains de pirates. Voici le point sur la situation.
La FFVoile a détecté une intrusion sur ses serveurs, entraînant l'exfiltration d'une base de données contenant les informations de ses licenciés. Dès la découverte de l'incident, la Fédération a coupé les accès externes pour limiter la casse, a déposé plainte et a effectué une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), conformément au RGPD.
Il ne s'agit pas ici d'un ransomware bloquant le fonctionnement du site (qui reste accessible), mais bien d'un vol de données ciblé visant à récupérer un maximum d'informations sur les personnes inscrites.
C'est le point crucial de cette affaire. La FFVoile a joué la carte de la transparence en listant précisément ce qui a été dérobé.
Les données compromises :
Quelques certificats d'aptitudes à la pratique sportive ont également fuité. La (relativement) bonne nouvelle : La Fédération assure que les mots de passe et données bancaires n'ont pas été compromis.
Le vrai danger : le spear phishing (hameçonnage ciblé). Même sans coordonnées bancaires, le risque est élevé. Avec votre nom, votre club et votre numéro de licence, un pirate peut créer un email frauduleux extrêmement crédible. Imaginez recevoir un message disant : "Bonjour [Votre Prénom], votre licence [Numéro] au club [Nom du Club] nécessite un paiement complémentaire de 5€ pour être validée." La précision des informations mettra en confiance de nombreuses victimes.
Puisque les données sont déjà dans la nature, la vigilance est votre seule arme. Voici la marche à suivre pour les licenciés :
Que faire maintenant ? Vous n'avez aucune action technique à effectuer sur le site de la fédération. Restez simplement alerte dans les semaines à venir : les campagnes de phishing exploitant ces données commencent souvent quelques jours après la fuite.
Si vous souhaitez prendre un antivirus pour Mac ou un antivirus pour iPhone afin d'être mieux protégé contre tout type de cybermenace, n'hésitez pas à consulter nos guides rédigés à ce sujet-là.
