Blink lance une caméra extérieure 2K à moins de 100 euros
Amazon ajoute une nouvelle caméra de surveillance extérieure à la gamme Blink : la Outdoor 2K+. Au menu, résolution 2K, zoom 4x, vision en couleur par faible luminosité et deux ans d'autonomie annoncés, le tout pour 99,99 euros. Par contre, toujours pas de compatibilité HomeKit, et les fonctions de détection intelligente nécessitent un abonnement.
La Blink Outdoor 2K+ filme en 2560 x 1440 pixels, un bon cran au-dessus du 1080p qu'on trouvait sur les anciens modèles Blink. Le zoom 4x permet d'identifier un visage ou une plaque d'immatriculation sans que l'image devienne floue. La caméra est capable de filmer en couleur même quand la luminosité baisse, grâce à un capteur qui exploite la lumière ambiante avant de basculer en infrarouge classique. Côté audio, on a droit à un système bidirectionnel avec réduction de bruit, ce qui permet de parler à quelqu'un devant la caméra sans que ça ressemble à un talkie-walkie des années 90.
La caméra est certifiée IP65, donc elle encaisse la pluie et la poussière sans broncher. Elle fonctionne sur piles, avec une autonomie annoncée de deux ans. Petit détail quand même : les deux ans d'autonomie sont calculés en 1080p, pas en 2K. Si vous filmez en pleine résolution, ça sera forcément moins.
Les fonctions les plus intéressantes sont verrouillées derrière un abonnement. La détection de personnes et de véhicules, qui permet de filtrer les fausses alertes (un chat qui passe, une branche qui bouge), nécessite un abonnement Blink. Le stockage cloud aussi : 30 jours d'enregistrements accessibles en ligne, mais uniquement pour les abonnés. Sinon, il faut passer par un module de synchronisation avec clé USB pour stocker en local, vendu séparément. Le kit de base à 99,99 euros comprend une caméra et un module de synchronisation. Disponible en noir et blanc.
Blink est une marque Amazon. Pas de HomeKit, pas de Siri, pas de vidéo dans l'app Domicile. La caméra fonctionne avec Alexa et l'app Blink, point. Des solutions de contournement existent via Homebridge, mais ça reste du bricolage qui demande un minimum de compétences techniques (et de la patience). Maintenant il faut bien dire que l'environnement Blink fonctionne très bien, quand on y est, donc ça n'est pas forcément un problème.
Difficile de trouver mieux à ce prix pour une caméra extérieure 2K sans fil, avec une telle autonomie. Mais si vous êtes dans l'écosystème Apple. Notez qu'on aura bientôt un exemplaire de test entre les mains, on vous en dira donc bientôt un peu plus sur les performances de ce modèle.
Une caméra bien équipée
Détection intelligente, mais avec abonnement
Et les utilisateurs Apple dans tout ça ?
On en dit quoi ?
