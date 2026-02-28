Le meilleur antivirus pour Mac est en promo à -60% pour les vacances d'hiver !
Pour les vacances d'hiver, Intego brade Mac Internet Security : 60% de réduction ! C'est le moment d'équiper votre Mac d'un antivirus si vous n'en avez pas encore installé un.
Deux réalités à connaître :
Des médecins à la FFVoile en passant par les ministères de l'Intérieur à celui de l'Économie, le nombre de cyberattaques en 2025 a prouvé que personne n'est intouchable. Pour vous, cela se traduit par une multiplication des tentatives de phishing et de ransomwares de plus en plus sophistiqués. Si le nombre de menaces en hausse est donc une première réalité, une deuxième réalité est que les Mac sont maintenant tous vulnérables aux virus et aux ransomwares.
Pour vous aider à naviguer parmi les innombrables offres, Mac4Ever analyse et compare rigoureusement les solutions les plus performantes du marché afin de vous garantir une protection sur mesure.
Pour avoir ainsi testé les principaux antivirus sur Mac, notre choix s'est porté sur Mac Internet Security, développé par Intego. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce logiciel a été développé exclusivement pour l'architecture Apple. Résultat : une efficacité redoutable contre tous les types de malwares, alliée à une ergonomie exemplaire. C'est simple, sa fluidité est telle qu'on en oublierait presque sa présence, ce qui en fait, selon nos tests, le meilleur bouclier actuel pour votre Mac.
Bonne nouvelle ! Pour les vacances de février, toute la gamme Intego est en promotion à -60 %.
Intego propose différentes formules selon que vous souhaitiez une protection ciblée ou une suite complète (incluant nettoyage système ou contrôle parental). Le point commun entre toutes ces offres ? Elles intègrent toutes sans exception l'antivirus VirusBarrier. Vous avez donc la liberté de moduler vos options sans jamais faire de compromis sur la sécurité de base de votre Mac.
Mac Internet Security, la solution de base, se compose de :
C’est le rempart indispensable contre une menace qui ne cesse de se diversifier sur macOS : qu'il s'agisse de virus, de chevaux de Troie, de spywares, de ransomwares ou de publicités intrusives (adwares). Pour aller plus loin, son pare-feu bidirectionnel agit comme une véritable tour de contrôle : il bloque non seulement les tentatives d'intrusion extérieures, mais surveille aussi vos propres applications pour empêcher toute fuite de vos données personnelles vers l'extérieur.
Mac Premium Bundle est un pack logiciel comprenant :
Cette solution est un pack "tout-en-un" qui optimise votre quotidien. Elle intègre un nettoyeur de fichiers dédié pour booster les performances de votre Mac en éliminant les données encombrantes. Pour vos données précieuses, l'outil Personal Backup prend le relais là où Time Machine s'arrête, offrant une flexibilité de sauvegarde bien supérieure. Enfin, pour la sérénité familiale, ContentBarrier vous permet de configurer un environnement numérique sûr et adapté à vos enfants.
Mac Premium Bundle + VPN ajoute le module "Privacy Protection", le VPN d'Intego.
Choisissez la formule qui colle à vos usages. Si vous cherchez avant tout une protection robuste sans fioritures, commencez par Internet Mac Security. C'est une excellente base qui ne vous engage à rien : vous pourrez très facilement mettre à niveau votre abonnement vers les outils de performance ou de confidentialité plus tard.
Vous hésitez encore ? Si vous voulez comparer les performances d'Intego face aux géants du secteur comme Norton, McAfee ou Avast, jetez un œil à notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous avons passé au crible les forces et faiblesses de chaque logiciel pour vous aider à trouver celui qui correspond exactement à votre profil d'utilisateur.
Par ailleurs, même si votre Mac est pour le moment tout neuf, vous allez voir qu'il s'encrasse assez rapidement : les téléchargements s'empilent les uns sur les autres, les fichiers système prennent de plus en plus de place sans que vous ne sachiez pourquoi, et l'espace disponible sur votre disque fond à vue d'oeil. Pour pallier à cela, une seule solution : utiliser un nettoyeur pour Mac. Ce type de logiciel vous facilite grandement la vie en supprimant des Go de fichiers inutiles et en vous aidant efficacement à trier vos documents et applications.
Un nettoyeur est un logiciel conçu pour optimiser et maintenir votre Mac en parfait état de fonctionnement. En effet, votre Mac accumule progressivement des fichiers temporaires, des caches, des journaux et d'autres éléments inutiles qui peuvent ralentir les performances de votre système et rendre votre Mac infinement lent.
C'est là que le nettoyeur Mac entre en jeu : il effectue un balayage complet de votre Mac, identifie et supprime automatiquement ces fichiers indésirables, libérant ainsi de l'espace disque précieux. De plus, il permet de désinstaller proprement des applications, de gérer les extensions du navigateur, et même de vérifier les mises à jour de logiciels pour s'assurer que votre Mac est à jour et sécurisé. En utilisant un nettoyeur, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre Mac, améliorer ses performances, réduire les temps de chargement et obtenir une expérience informatique plus fluide.
Quatre objectifs :
CleanMyMac est notre nettoyeur pour Mac préféré, tout comme Intego est notre antivirus pour Mac préféré, mais il en existe bien évidemment d'autres que nous avons rigoureusement testés et comparés ci-dessous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à équiper votre Mac d'un antivirus ou d'un nettoyeur, deux fidèles alliés pour assurer protection et optimisation à votre ordinateur.
