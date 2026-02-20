Piratage : les données bancaires d'1,2 million de Français fuitent du Ministère de l'Économie

1. Le problème : une intrusion au cœur de Bercy

2. Les risques : attention aux faux prélèvements et au phishing ciblé

l'identité du titulaire du compte (nom, prénom, date de naissance)

(nom, prénom, date de naissance) l'adresse postale

le nom de l'établissement bancaire

le numéro de compte (IBAN).

Mail reçu ce matin de la banque

: Avec votre IBAN et votre identité, des escrocs peuvent tenter de mettre en place de faux mandats de prélèvement pour payer des abonnements ou des services. Le "Vishing" (phishing vocal) : C'est le risque majeur. Un escroc vous appelle en se faisant passer pour votre banquier ou un agent des impôts. Connaissant votre banque, votre nom et votre IBAN, il gagnera facilement votre confiance pour vous manipuler et vous faire valider des opérations frauduleuses sur votre application bancaire.

3. Comment s'en prémunir ? La vigilance est de mise

Vérifiez chaque semaine vos opérations. Si vous constatez un prélèvement SEPA inconnu, contactez immédiatement votre banque pour le contester. La loi vous accorde un délai de 8 semaines pour rejeter un prélèvement a jusqu'à 13 mois s'il s'agit d'un prélèvement non autorisé (faux mandat). Méfiez-vous des appels d'urgence : Si "votre conseiller bancaire" vous appelle pour vous signaler une fraude en cours et vous demande d'annuler une opération via votre application (souvent avec Apple Pay ou Sécur'Pass), raccrochez. Les banques ne vous demanderont jamais de valider une opération pour annuler une fraude.

Si "votre conseiller bancaire" vous appelle pour vous signaler une fraude en cours et vous demande d'annuler une opération via votre application (souvent avec Apple Pay ou Sécur'Pass), raccrochez. Les banques ne vous demanderont jamais de valider une opération pour annuler une fraude. Surveillez les courriers et emails : Ne cliquez sur aucun lien vous demandant de "mettre à jour vos informations fiscales" suite à ce piratage. Rendez-vous toujours directement sur le site officiel impots.gouv.fr.

On en dit quoi ?

Au-delà du risque financier individuel, cette attaque soulève une question fondamentale. Frapper FICOBA, c'est frapper Bercy ; c'est un acte hautement symbolique qui vise à ébranler la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à protéger leurs données les plus intimes. Dans un contexte géopolitique tendu, ce type de piratage relève souvent d'acteurs étatiques (ou parrainés par des États) cherchant à déstabiliser les institutions occidentales.



Cette crise met en lumière une réalité incontournable : la cybersécurité n'est plus une simple question de gestion informatique, c'est le principal défi de souveraineté nationale de cette décennie. Alors que l'État numérise l'intégralité de ses services (identité numérique, dossier médical, fiscalité), la centralisation de ces données crée des cibles de choix ("honeypots"). L'avenir exigera des architectures beaucoup plus décentralisées et des investissements massifs pour que l'État-plateforme ne devienne pas le talon d'Achille de notre société.

Contrairement à de précédentes fuites touchant des entreprises privées, cette attaque cible une infrastructure critique de l'État. Les hackers auraient exploité une vulnérabilité dans une interface de consultation réservée à des organismes tiers pour siphonner les données avant que les systèmes de détection de Bercy ne verrouillent les accès.

Les données compromises :

l'identité du titulaire du compte (nom, prénom, date de naissance)
l'adresse postale
le nom de l'établissement bancaire
le numéro de compte (IBAN)

Ce qui est sauf : les mots de passe, codes secrets, et historiques de transactions ne sont pas stockés dans FICOBA. Les pirates ne peuvent donc pas se connecter à votre espace en ligne ou vider votre compte directement avec une carte.