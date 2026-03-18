Lancer sa startup en Europe en 48h et en moins de 100€ : ça sera bientôt possible

Un passeport pour entreprendre en Europe

Fin du casse-tête administratif ?

Qu'en penser : Vers un vrai marché unique des start-up ?



Si EU Inc ne constitue pas encore un marché unique complet, il s’en rapproche. Le projet est dans les cartons depuis plusieurs années, et son lancement marque un tournant : l’Europe reconnaît enfin que la fragmentation est un frein majeur à l’innovation. Certaines questions demeurent : comment les États membres appliqueront ce statut et dans quelle mesure il sera réellement harmonisé ?



Apparemment, l’Europe entend vraiment aménager un environnement plus favorable aux start-up. En réduisant la complexité administrative et en facilitant l’expansion internationale, ce nouveau statut pourrait enfin permettre aux entreprises européennes de jouer à armes égales avec leurs concurrentes américaines.



Mais le succès du dispositif dépendra de son adoption réelle et de sa mise en œuvre. Car sans une harmonisation plus large, le rêve d’un marché unique pleinement opérationnel pour les start-up restera encore partiellement inachevé.

Depuis plusieurs années,dans d’autres pays de l’Union sans devoir affronter des démarches administratives complexes.Avec EU Inc, cette idée prend enfin forme. Concrètement,, via un registre numérique unique et pour un coût inférieur à 100 euros. Une fois enregistrée, une société pourra opérer dans l’ensemble de l’Union sans multiplier les formalités nationales.Aujourd’hui, s’étendre à l’échelle européenne reste. Chaque pays impose ses propres règles, ses procédures administratives et ses contraintes juridiques. Le résultat est connu : un frein majeur à la croissance. Avec EU Inc, une start-up basée à Paris pourra, par exemple, vendre rapidement en Allemagne, lancer ses services en Espagne ou tester un marché en Autriche. Le tout sans recréer une structure locale complète.Au-delà de la simplification administrative, ce nouveau statut vise aussi à. Les investisseurs privilégient souvent des marchés homogènes et lisibles, comme les États-Unis. En facilitant l’expansion transfrontalière, EU Inc pourrait accélérer la croissance des start-up, améliorer leur valorisation et faciliter les levées de fonds. Un enjeu clé dans la compétition mondiale pour les capitaux.