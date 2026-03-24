Apple TV et Siri dans le viseur de l'Europe (mais pas qu'eux)
Par Laurence - Publié le
La pression réglementaire continue de monter en Europe. Cette fois, ce sont les téléviseurs connectés et les assistants vocaux qui sont dans le collimateur des diffuseurs, avec en ligne de mire Apple, mais aussi Google, Amazon et Samsung.
Selon Reuters, l’Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT), qui regroupe des acteurs majeurs comme Canal+, TF1, Walt Disney ou Warner Bros. Discovery, demande à la Commission européenne d’étendre le cadre du Digital Markets Act (DMA).
Ils entendent en effet faire reconnaître les systèmes d’exploitation des Smart TV et les assistants vocaux comme des
Dans cette demande, les assistants vocaux sont particulièrement ciblés, notamment Siri, Alexa ou encore les nouveaux assistants IA comme ceux d’OpenAI. Les diffuseurs pointent un risque car ces assistants pourraient devenir des intermédiaires incontournables pour accéder aux contenus.
Ils accusent également les grandes plateformes — dont Apple — de favoriser leurs propres services ou de limiter les redirections vers des services tiers, un argument déjà largement utilisé dans les débats autour de l’App Store.
Ce nouveau lobbying intervient alors que les relations entre Apple et l’Union européenne sont déjà tendues sur plusieurs sujets : les règles de l’App Store, l'ouverture à la concurrence ou les pratiques jugées anticoncurrentielles.
Ironie du moment : Apple venait tout juste d’obtenir une petite victoire, avec la décision de ne pas classer Apple Plans comme
Au-delà des Smart TV, cette initiative vise aussi un enjeu plus large, celui du rôle des assistants IA dans les usages du quotidien. Les diffuseurs estiment qu’il existe là
Avec cette demande, les groupes audiovisuels européens ouvrent un nouveau front contre les géants de la tech. Après les smartphones et les app stores, ce sont désormais les téléviseurs connectés et les assistants vocaux qui pourraient tomber sous le coup du DMA. Pour Apple, cela signifie une pression supplémentaire… et un risque réel de voir son écosystème encore davantage encadré en Europe.
Vers une extension du champ d'application du DMA
Selon Reuters, l’Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT), qui regroupe des acteurs majeurs comme Canal+, TF1, Walt Disney ou Warner Bros. Discovery, demande à la Commission européenne d’étendre le cadre du Digital Markets Act (DMA).
Ils entendent en effet faire reconnaître les systèmes d’exploitation des Smart TV et les assistants vocaux comme des
gatekeepers— ces acteurs jugés incontournables dans l’accès aux contenus et aux utilisateurs. Selon eux, ces plateformes jouent désormais un rôle clé dans la distribution des contenus, avec un pouvoir croissant sur la visibilité des services, l’accès aux audiences et, bien sûr, la monétisation.
Apple, Siri et l’écosystème dans le viseur
Dans cette demande, les assistants vocaux sont particulièrement ciblés, notamment Siri, Alexa ou encore les nouveaux assistants IA comme ceux d’OpenAI. Les diffuseurs pointent un risque car ces assistants pourraient devenir des intermédiaires incontournables pour accéder aux contenus.
Ils accusent également les grandes plateformes — dont Apple — de favoriser leurs propres services ou de limiter les redirections vers des services tiers, un argument déjà largement utilisé dans les débats autour de l’App Store.
Un nouveau front réglementaire pour Apple
Ce nouveau lobbying intervient alors que les relations entre Apple et l’Union européenne sont déjà tendues sur plusieurs sujets : les règles de l’App Store, l'ouverture à la concurrence ou les pratiques jugées anticoncurrentielles.
Ironie du moment : Apple venait tout juste d’obtenir une petite victoire, avec la décision de ne pas classer Apple Plans comme
gatekeepersfaute d’un usage jugé suffisant en Europe. Mais avec cette nouvelle offensive, le périmètre du DMA pourrait encore s’élargir.
Qu'en penser ?
Au-delà des Smart TV, cette initiative vise aussi un enjeu plus large, celui du rôle des assistants IA dans les usages du quotidien. Les diffuseurs estiment qu’il existe là
un vide réglementaire, alors que ces assistants deviennent des points d’entrée majeurs pour les contenus audio, la vidéo ou encore les services numériques.
Avec cette demande, les groupes audiovisuels européens ouvrent un nouveau front contre les géants de la tech. Après les smartphones et les app stores, ce sont désormais les téléviseurs connectés et les assistants vocaux qui pourraient tomber sous le coup du DMA. Pour Apple, cela signifie une pression supplémentaire… et un risque réel de voir son écosystème encore davantage encadré en Europe.