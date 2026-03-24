Apple TV et Siri dans le viseur de l'Europe (mais pas qu'eux)

Vers une extension du champ d'application du DMA

gatekeepers

Apple, Siri et l’écosystème dans le viseur

Un nouveau front réglementaire pour Apple

gatekeepers

Qu'en penser ?



Au-delà des Smart TV, cette initiative vise aussi un enjeu plus large, celui du rôle des assistants IA dans les usages du quotidien. Les diffuseurs estiment qu’il existe là un vide réglementaire , alors que ces assistants deviennent des points d’entrée majeurs pour les contenus audio, la vidéo ou encore les services numériques.



Avec cette demande, les groupes audiovisuels européens ouvrent un nouveau front contre les géants de la tech. Après les smartphones et les app stores, ce sont désormais les téléviseurs connectés et les assistants vocaux qui pourraient tomber sous le coup du DMA. Pour Apple, cela signifie une pression supplémentaire… et un risque réel de voir son écosystème encore davantage encadré en Europe.

Selon, l’(ACT), qui regroupe des acteurs majeurs comme Canal+, TF1, Walt Disney ou Warner Bros. Discovery, demande à la Commission européenne(DMA).Ils entendent en effet faire— ces acteurs jugés incontournables dans l’accès aux contenus et aux utilisateurs. Selon eux, ces plateformes jouent désormais un rôle clé dans la distribution des contenus, avec un pouvoir croissant sur la visibilité des services, l’accès aux audiences et, bien sûr, la monétisation.Dans cette demande,, notamment Siri, Alexa ou encore les nouveaux assistants IA comme ceux d’OpenAI. Les diffuseurs pointent un risque car ces assistants pourraient devenir des intermédiaires incontournables pour accéder aux contenus.Ils accusent également les grandes plateformes — dont Apple — devers des services tiers, un argument déjà largement utilisé dans les débats autour de l’App Store.Ceintervient alors que les relations entre Apple et l’Union européenne sont déjà tendues sur plusieurs sujets : les règles de l’App Store, l'ouverture à la concurrence ou les pratiques jugées anticoncurrentielles.Ironie du moment :, avec la décision de ne pas classer Apple Plans commefaute d’un usage jugé suffisant en Europe. Mais avec cette, le périmètre du DMA pourrait encore s’élargir.