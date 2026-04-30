ANTS : un mineur de 15 ans en garde à vue après la fuite de 12 millions de comptes

On en dit quoi ?



La vulnérabilité était connue, documentée, signalée depuis presque dix ans, et personne n'a corrigé. C'est ce genre d'histoire qui rappelle pourquoi la cybersécurité côté État reste un chantier permanent et trop souvent sous-financé. Le gamin de 15 ans, lui, ne mérite pas qu'on en fasse une icône non plus : la fuite va coûter cher en phishing aux 12 millions de personnes concernées, et ça va polluer leurs boîtes mail pendant des années.