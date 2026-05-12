Ils risquent 30 ans de prison pour avoir volé des produits Apple !
Par Laurence - Publié le
Un spectaculaire braquage visant Apple vient d’être révélé aux États-Unis. Trois hommes sont accusés d’avoir détourné un camion de livraison contenant plus de 1,2 million de dollars de produits Apple destinés à un Apple Store de New York. Une opération organisée en plein jour, avec armes, camion de location et entrepôt de stockage, qui rappelle presque un scénario de film.
D'après le dossier, le braquage a eu lieu le 3 janvier 2026 vers 8 heures du matin. Deux employés se trouvaient dans le camion de livraison et préparaient l’acheminement de MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch, et d’autres produits Apple destinés au magasin, quand trois hommes armés de pistolets ont surgi (vous voyez le film).
L’un des employés a été forcé à monter à l’arrière du camion avant d’être ligoté avec des attaches plastiques (la magie des colliers de serrage). Le second a été contraint de prendre le volant pour conduire jusqu’à une zone isolée située derrière un immeuble de bureaux à Manhasset. Une fois sur place, les deux victimes auraient été enfermées à l’arrière du camion.
Mais l'histoire ne s'arrête point là, puisqu'un second camion était là pour récupérer toute la cargaison. Les voleurs avaient visiblement préparé leur opération avec précision jusqu'à la taille du véhicule loué afin d’aligner les compartiments de chargement. Les suspects auraient ensuite transféré l’intégralité des produits Apple dans ce second véhicule avant de prendre la fuite. L’un des employés a finalement réussi à se détacher pour appeler les secours.
L’enquête a rapidement permis de retrouver le butin. Selon les autorités américaines, les produits volés auraient été déplacés vers un centre de stockage situé dans le New Jersey. L’un des suspects aurait même loué le box à son propre nom, ce qui a fortement facilité le travail des enquêteurs. Les policiers ont également retrouvé le camion abandonné dans le Bronx, des empreintes digitales, ainsi que plusieurs traces numériques.
Mais comment ont-ils été retrouvés ? Le détail le plus étonnant concerne deux Apple Watch volées. En effet, un des suspects les aurait activées quelques jours après le braquage, laissant ainsi une preuve directe de son implication.
Les trois hommes inculpés risquent désormais très gros. S’ils sont reconnus coupables des faits reprochés, ils encourent jusqu’à 30 ans de prison fédérale. L’affaire rappelle surtout la valeur impressionnante des produits technologiques haut de gamme, qui attirent désormais des opérations criminelles extrêmement organisées.
Cette affaire illustre aussi la valeur colossale qu’ont prise les produits Apple sur le marché parallèle. Entre iPhone, MacBook, Apple Watch et iPad, les cargaisons de la marque représentent aujourd’hui des cibles particulièrement lucratives pour les réseaux organisés. A la justice de trancher pour déterminer si les trois suspects seront condamnés : ils risquent jusqu’à 30 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.
Des employés ligotés sous la menace d’armes
D'après le dossier, le braquage a eu lieu le 3 janvier 2026 vers 8 heures du matin. Deux employés se trouvaient dans le camion de livraison et préparaient l’acheminement de MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch, et d’autres produits Apple destinés au magasin, quand trois hommes armés de pistolets ont surgi (vous voyez le film).
L’un des employés a été forcé à monter à l’arrière du camion avant d’être ligoté avec des attaches plastiques (la magie des colliers de serrage). Le second a été contraint de prendre le volant pour conduire jusqu’à une zone isolée située derrière un immeuble de bureaux à Manhasset. Une fois sur place, les deux victimes auraient été enfermées à l’arrière du camion.
ET la suite ?
Mais l'histoire ne s'arrête point là, puisqu'un second camion était là pour récupérer toute la cargaison. Les voleurs avaient visiblement préparé leur opération avec précision jusqu'à la taille du véhicule loué afin d’aligner les compartiments de chargement. Les suspects auraient ensuite transféré l’intégralité des produits Apple dans ce second véhicule avant de prendre la fuite. L’un des employés a finalement réussi à se détacher pour appeler les secours.
L’enquête a rapidement permis de retrouver le butin. Selon les autorités américaines, les produits volés auraient été déplacés vers un centre de stockage situé dans le New Jersey. L’un des suspects aurait même loué le box à son propre nom, ce qui a fortement facilité le travail des enquêteurs. Les policiers ont également retrouvé le camion abandonné dans le Bronx, des empreintes digitales, ainsi que plusieurs traces numériques.
Jusqu’à 30 ans de prison !
Mais comment ont-ils été retrouvés ? Le détail le plus étonnant concerne deux Apple Watch volées. En effet, un des suspects les aurait activées quelques jours après le braquage, laissant ainsi une preuve directe de son implication.
Les trois hommes inculpés risquent désormais très gros. S’ils sont reconnus coupables des faits reprochés, ils encourent jusqu’à 30 ans de prison fédérale. L’affaire rappelle surtout la valeur impressionnante des produits technologiques haut de gamme, qui attirent désormais des opérations criminelles extrêmement organisées.
Qu'en penser ?
Cette affaire illustre aussi la valeur colossale qu’ont prise les produits Apple sur le marché parallèle. Entre iPhone, MacBook, Apple Watch et iPad, les cargaisons de la marque représentent aujourd’hui des cibles particulièrement lucratives pour les réseaux organisés. A la justice de trancher pour déterminer si les trois suspects seront condamnés : ils risquent jusqu’à 30 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.