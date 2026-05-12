Ils risquent 30 ans de prison pour avoir volé des produits Apple !

Des employés ligotés sous la menace d’armes

ET la suite ?

Jusqu’à 30 ans de prison !

Qu'en penser ?



Cette affaire illustre aussi la valeur colossale qu’ont prise les produits Apple sur le marché parallèle. Entre iPhone, MacBook, Apple Watch et iPad, les cargaisons de la marque représentent aujourd’hui des cibles particulièrement lucratives pour les réseaux organisés. A la justice de trancher pour déterminer si les trois suspects seront condamnés : ils risquent jusqu’à 30 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

D'après le dossier, l. Deux employés se trouvaient dans le camion de livraison et préparaient l’acheminement de MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch, et d’autres produits Apple destinés au magasin, quand(vous voyez le film).L’un des employés a été forcé à monter à l’arrière du camion avant d’être(la magie des colliers de serrage). Le second a étépour conduire jusqu’à une zone isolée située derrière un immeuble de bureaux à Manhasset. Une fois sur place, les deux victimes auraient étéMais l'histoire ne s'arrête point là,Les voleurs avaient visiblement préparé leur opération avec précision jusqu'à la taille du véhicule loué afin d’aligner les compartiments de chargement. Les suspects auraient ensuite transféré l’intégralité des produits Apple dans ce second véhicule avant de prendre la fuite. L’un des employés a finalement réussi à se détacher pour appeler les secours.L’enquête a rapidement permis de retrouver le butin. Selon les autorités américaines,L’un des suspects aurait même loué le box à son propre nom, ce qui a fortement facilité le travail des enquêteurs. Les policiers ont également retrouvé le camion abandonné dans le Bronx, des empreintes digitales, ainsi que plusieurs traces numériques.Mais comment ont-ils été retrouvés ? Le détail le plus étonnant concerne deux Apple Watch volées.Les trois hommes inculpés risquent désormais très gros. S’ils sont reconnus coupables des faits reprochés, ils encourent jusqu’à. L’affaire rappelle surtout la valeur impressionnante des produits technologiques haut de gamme, qui attirent désormais des opérations criminelles extrêmement organisées.