Hydracker piraté : l'héritier d'YggTorrent tombe à son tour
Par Vincent Lautier - Publié le
Deux mois après la chute d'YggTorrent, c'est au tour de son supposé successeur Hydracker de se faire pirater. Un hacker se faisant appeler blackspell81 a publié l'intégralité du catalogue, soit 2,4 millions de liens et 130 000 fichiers torrent. La base utilisateurs, elle, a été délibérément gardée hors ligne. Une attaque revendiquée pour des raisons idéologiques.
Ce 19 mai 2026, blackspell81 met en ligne tout le catalogue d'Hydracker : 2,4 millions de liens vers des films et séries, près de 130 000 fichiers torrent, le tout pesant 46,8 Go en SQL et JSONL. Le pirate a volontairement choisi de ne pas publier la base utilisateurs. Celle-ci aurait pourtant bien été exfiltrée, avec environ 800 000 comptes contenant emails, adresses IP et mots de passe hachés. Une retenue inhabituelle dans ce genre de fuite, qui annonce déjà la nature politique de l'attaque.
Dans son message accompagnant la fuite, blackspell81 affiche clairement sa motivation :
C'est le point le plus curieux du dossier. Toujours selon les déclarations de blackspell81, l'administrateur principal d'Hydracker ne serait autre que l'ancien gérant d'YggTorrent, qui aurait monté la nouvelle plateforme sous plusieurs pseudos, à savoir "Destroy" ou "Oracle". Pour rappel, YggTorrent avait lui-même fermé le 4 mars dernier après un piratage massif signé Gr0lum, qui avait exposé les données de 6,6 millions de comptes.
Le téléchargement illégal francophone tourne un peu en boucle en ce moment. Une plateforme tombe, une autre tente de prendre la place, se fait pirater à son tour. Si vous aviez un compte sur Hydracker, c'est le moment de changer le mot de passe associé partout ailleurs et d'activer la double authentification sur vos services les plus importants. Les comptes n'ont pas été publiés cette fois, mais ils existent quelque part, et rien ne garantit qu'ils le resteront éternellement.
Une fuite massive, mais étrangement ciblée
Ce 19 mai 2026, blackspell81 met en ligne tout le catalogue d'Hydracker : 2,4 millions de liens vers des films et séries, près de 130 000 fichiers torrent, le tout pesant 46,8 Go en SQL et JSONL. Le pirate a volontairement choisi de ne pas publier la base utilisateurs. Celle-ci aurait pourtant bien été exfiltrée, avec environ 800 000 comptes contenant emails, adresses IP et mots de passe hachés. Une retenue inhabituelle dans ce genre de fuite, qui annonce déjà la nature politique de l'attaque.
Un hack revendiqué pour des raisons idéologiques
Dans son message accompagnant la fuite, blackspell81 affiche clairement sa motivation :
Darkiworld a voulu imposer sa vision capitaliste du partage, nous avons donc pris les choses en main. Personne ne devrait avoir à payer pour du contenu piraté.En clair, le pirate s'attaque à Hydracker parce que la plateforme, ex-Darkiworld, aurait basculé vers un modèle payant pour récupérer les anciens utilisateurs d'YggTorrent. Se faire pirater par un confrère qui vous reproche d'être trop capitaliste dans le milieu du téléchargement illégal, c'est quand même improbable.
L'ombre d'YggTorrent dans le placard
C'est le point le plus curieux du dossier. Toujours selon les déclarations de blackspell81, l'administrateur principal d'Hydracker ne serait autre que l'ancien gérant d'YggTorrent, qui aurait monté la nouvelle plateforme sous plusieurs pseudos, à savoir "Destroy" ou "Oracle". Pour rappel, YggTorrent avait lui-même fermé le 4 mars dernier après un piratage massif signé Gr0lum, qui avait exposé les données de 6,6 millions de comptes.
On en dit quoi ?
Le téléchargement illégal francophone tourne un peu en boucle en ce moment. Une plateforme tombe, une autre tente de prendre la place, se fait pirater à son tour. Si vous aviez un compte sur Hydracker, c'est le moment de changer le mot de passe associé partout ailleurs et d'activer la double authentification sur vos services les plus importants. Les comptes n'ont pas été publiés cette fois, mais ils existent quelque part, et rien ne garantit qu'ils le resteront éternellement.