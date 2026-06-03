Piratage de 34 millions de dossiers médicaux : que répond l'Assurance Maladie ?

On en dit quoi ?



Honnêtement, l'affaire ressemble davantage à une opération de marketing criminel qu'à un vrai pillage de Mon Espace Santé. Coller l'étiquette "dossier médical" sur un agrégat de vieilles fuites, c'est le meilleur moyen de faire parler de soi et de vendre plus cher un fichier au rabais. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucun risque. Si vos données traînent déjà chez Free, Bouygues ou Almerys, elles circulent quand même, et ça, c'est acté. Mais le scénario catastrophe des 34 millions de carnets de santé étalés en clair ne tient pas la route en l'état. Reste que l'Assurance Maladie va devoir étayer son démenti aussi sérieusement que le pirate tente de prouver son butin.