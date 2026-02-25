Cette société veut carrément racheter PayPal !
Par Vincent Lautier - Publié le
Le géant du paiement en ligne Stripe envisagerait le rachat de tout ou partie de PayPal, selon Bloomberg. Les discussions en seraient encore à un stade très préliminaire, mais l'action PayPal a déjà bondi de 7 % sur cette simple rumeur. Stripe, fraîchement valorisé à 159 milliards de dollars, n'a jamais pesé aussi lourd, alors que PayPal n'a jamais valu aussi peu depuis des années.
Stripe, la fintech irlando-américaine, envisagerait donc de mettre la main sur PayPal. En totalité ou en partie, les discussions n'en seraient qu'à leurs débuts. Stripe vient de boucler une offre secondaire avec Thrive Capital, Coatue et Andreessen Horowitz, qui valorise la société à 159 milliards de dollars, soit 74 % de plus que l'an dernier. Le volume de paiements traités a atteint 1 900 milliards de dollars en 2025, en hausse de 34 %. La société se dit rentable et n'est visiblement pas pressée d'entrer en Bourse.
PayPal de son côté traverse une période compliquée. L'action a dégringolé de 80 % par rapport à ses records de 2021, et la capitalisation tourne autour de 40 milliards de dollars. La plateforme compte encore plus de 430 millions de comptes actifs et Venmo génère à lui seul plus de 1,6 milliard de dollars de revenus par an avec environ 90 millions d'utilisateurs, mais la croissance ralentit face à des concurrents comme Apple Pay, Block ou Adyen. Un nouveau PDG vient d'ailleurs d'arriver pour tenter de relancer la machine.
PayPal a aussi lancé son propre stablecoin, le PYUSD, en 2023 avec Paxos, et il pèse aujourd'hui environ 4 milliards de dollars, ce qui ajoute un peu d'intérêt à son acquisition. Stripe a d'ailleurs racheté Bridge fin 2024 pour 1,1 milliard, une autre société qui développe des outils pour créer des tokens adossés au dollar, et dont le volume a quadruplé depuis. Stripe bosse aussi sur Tempo, une blockchain dédiée aux paiements en partenariat avec Paradigm. Réunir les deux reviendrait à créer un mastodonte du paiement classique ET crypto.
On parle là d'une société qui pèse 159 milliards qui lorgne sur un acteur coté à 40 milliards. Si Stripe va au bout, ça donnerait la plus grosse acquisition de l'histoire de la fintech, et de très loin. Le timing est intéressant : PayPal est au plus bas, Stripe n'a jamais été aussi riche, et les deux ont misé gros sur les stablecoins.
