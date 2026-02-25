Cette société veut carrément racheter PayPal !

On en dit quoi ?



On parle là d'une société qui pèse 159 milliards qui lorgne sur un acteur coté à 40 milliards. Si Stripe va au bout, ça donnerait la plus grosse acquisition de l'histoire de la fintech, et de très loin. Le timing est intéressant : PayPal est au plus bas, Stripe n'a jamais été aussi riche, et les deux ont misé gros sur les stablecoins.